Поліція встановлює особу чоловіка, який 6 вересня повісився на Молодіжному

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 966

Відомі його прикмети та у що покійний був одягнений

Кременчуцьке райуправління поліції встановлює особу чоловіка, якого знайшли мертвим 6 вересня в лісосмузі у провулку Тецівському.

Його прикмети: на вигляд 30-35 років, худорлявої статури, волосся коротке світле, світлі борода (коротка) та вуса, блакитні очі.

Був одягнений: кофта синього кольору, темно-сіра футболка з написом білими літерами «Timberland», світлі джинси, темні кросівки з білою підошвою, темно-зелена кепка, светр червоного кольору з білими смужками, шкарпетки синього кольору, рюкзак зеленого кольору.

Якщо вам відома інформація про даного чоловіка або ви впізнали його речі, повідомте до поліції за наступними номерами: 099 793 35 04, 068 209 04 51.