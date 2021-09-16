«Пінне шоу» на площі Незалежності чекатиме кременчужан 25 вересня

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 430 Коментарів: 1

На площі також проходитиме виставка техніки підприємств машинобудування

25 вересня кременчуцькі рятувальники на площі Незалежності проведуть просвітницько-профілактичну акцію «Запобігти, врятувати, допомогти». Цього року захід відбудеться 25 вересня о 12.00.

Фахівці Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України в Полтавській області проведуть для кременчужан та гостей міста показові виступи, пов’язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, а також «пінне шоу», що так любить кременчуцька малеча.

На площі Незалежності також проходитиме виставка техніки підприємств машинобудування.