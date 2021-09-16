«Пінне шоу» на площі Незалежності чекатиме кременчужан 25 вересня

25 вересня кременчуцькі рятувальники на площі Незалежності проведуть просвітницько-профілактичну акцію «Запобігти, врятувати, допомогти». Цього року захід відбудеться 25 вересня о 12.00.
Фахівці Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України в Полтавській області проведуть для кременчужан та гостей міста показові виступи, пов’язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, а також «пінне шоу», що так любить кременчуцька малеча.
На площі Незалежності також проходитиме виставка техніки підприємств машинобудування.
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