Автівки «в хлам»: в аварії на Полтавщині загинув 58-річний чоловік

15 вересня на автодорозі Дніпро-Решетилівка (поблизу села Гайове Полтавського району) сталася аварія, в якій загинув чоловік. Про це повідомило Полтавське районне управління поліції.
Попередньо відомо, що близько 21.00 зіткнення автомобілі Dacia Sandero та Toyota Camry, за кермом якої знаходився 37-річний водій.
У результаті ДТП 58-річний керманич Dacia Sandero загинув. Пасажир авто Toyota Camry отримав травми та госпіталізований до лікарні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
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