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Надзвичайні новини, Полтавщина

Автівки «в хлам»: в аварії на Полтавщині загинув 58-річний чоловік

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 613

 

Пасажир, що їхав в одній з машин, отримав травми та госпіталізований до лікарні

15 вересня на автодорозі Дніпро-Решетилівка (поблизу села Гайове Полтавського району) сталася аварія, в якій загинув чоловік. Про це повідомило Полтавське районне управління поліції.

Попередньо відомо, що близько 21.00 зіткнення автомобілі Dacia Sandero та Toyota Camry, за кермом якої знаходився 37-річний водій.

У результаті ДТП 58-річний керманич Dacia Sandero загинув. Пасажир авто Toyota Camry отримав травми та госпіталізований до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: смертельна ДТП госпитализация травми
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