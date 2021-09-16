Автівки «в хлам»: в аварії на Полтавщині загинув 58-річний чоловік

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Пасажир, що їхав в одній з машин, отримав травми та госпіталізований до лікарні

15 вересня на автодорозі Дніпро-Решетилівка (поблизу села Гайове Полтавського району) сталася аварія, в якій загинув чоловік. Про це повідомило Полтавське районне управління поліції.

Попередньо відомо, що близько 21.00 зіткнення автомобілі Dacia Sandero та Toyota Camry, за кермом якої знаходився 37-річний водій.

У результаті ДТП 58-річний керманич Dacia Sandero загинув. Пасажир авто Toyota Camry отримав травми та госпіталізований до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.