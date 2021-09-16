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Надзвичайні новини

На вулиці Молодіжній копи затримали двох кременчуківців зі «стволами» та наркотиками

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 758 Коментарів: 1

 

Подія сталася на вулиці Молодіжній

Вночі 16 вересня копи затримали двох кременчуківців зі «стволами» та наркотиками. Таку інформацію надала патрульна поліція Кременчука.

Близько 2.00 патрульні роти тактико-оперативного реагування помітили двох чоловіків на вулиці Молодіжній. Ті, побачивши поліцейських, різко змінили напрямок руху, намагаючись уникнути зустрічі з ними.

Оскільки така поведінка здалась ТОРівцям підозрілою, вони вирішили зупинити цих громадян. Під час поверхневої перевірки інспектори знайшли у них два пістолети, набої та наркотики.

Охоронці порядку викликали на місце слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: наркотики пістолет набої
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Коментарі: 1

18
dniprow:
Сьогодні, 13:43

Ох і КРЕМЕНЧУківці...


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