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Кременчук, Культура, Кременчуг, Афіша

Легенди, історія, сучасність: у міській галереї можна побачити Кременчук в картинах

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 204

 

Виставка Оксани Бойко діятиме з 17 вересня до 10 жовтня

З 17 вересня до 10 жовтня у Кременчуцькій міській художній галереї (вул. Коцюбинського, 4) діятиме персональна ювілейна виставка Оксани Бойко «Мій Кременчук: легенди, історія, сучасність в картинах». Про це повідомила пресслужба мерії.

На виставці будуть представлені результати більш ніж двадцятирічної праці мисткині: 170 графічних картин про Кременчук, марки, календарі, поштівки, герби, печатки.

Відкриття виставки заплановане на 17.00 17 вересня. У ньому візьме участь композитор Сергій Горюнович.  

Також 26 вересня на літній сцені Придніпровського парку відбудеться презентація книги Оксани Бойко «Легенди Кременчука в картинах». А 29 вересня о 14.00 мисткиня презентуватиме свою книгу професійній фаховій спільноті вчителів української мови і літератури у Кременчуцькій міській художній галереї.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: галерея виставка книга Оксана Бойко
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