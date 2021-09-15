У Кременчуцькому районі рятувальники загасили пожежу в гаражі

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13 вересня о 11.20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в гаражі у с. Малі Липняги Семенівської селищної територіальної громади Кременчуцького району.

Вогнеборці, які прибули на виклик, локалізували пожежу о 11.50, а о 12.30 – ліквідували.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, травмованих та загиблих немає. Вогонь знищив легковий автомобіль, покрівлю гаража та розташованої поруч господарчої будівлі, закоптив її стіни та стелю. Врятували житловий будинок від знищення полум’ям.

До гасіння залучалися 3 чоловіки особового складу 8-го державного пожежно-рятувального посту та 1 одиниця техніки.

Причина пожежі встановлюється.