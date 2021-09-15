25 вересня у Кременчуці пройдуть парад гелікоптерів та вітрильна регата

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Спостерігати за дійством кременчужани та гості міста зможуть з 10.00 до 12.00 з набережної

25 вересня у Кременчуці на Дніпрі пройдуть вітрильна регата, присвячена 450-й річниці заснування нашого міста та 78-й річниці визволення його від нацистських загарбників, та парад гелікоптерів від Кременчуцького льотного коледжу.

Як повідомила пресслужба мерії, близько 50 вітрильних суден візьмуть участь у цьогорічному параді яхт.

Спостерігати за дійством кременчужани та гості міста зможуть з 10.00 до 12.00 на центральній алеї парку «Придніпровський» (район набережної).