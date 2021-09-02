Монети номіналом 25 копійок можуть врятувати дитяче життя

Благодійну акцію «Монетки дітям» оголосив фонд «Таблеточки» спільно з кількома банками на чолі з Національним банком України.
Під час акції збиратимуть виведені з обігу монети номіналом 25 копійок та перераховуватимуть ці кошти до фонду.
За даними НБУ, українці тримають у скарбничках півтора мільярди таких монет на загальну суму 400 мільйонів. Ними неможливо розрахуватися, але можна обміняти в банках на купюри чи монети іншого номіналу.
Якщо ж монети номіналом 25 копійок приносити у найближче відділення банку-партнера акції та дати згоду перерахувати ці кошти на рахунок фонду «Таблеточки», кошти підуть на закупівлю ліків, обладнання, лікування та реабілітацію дітей з онкологічними захворюваннями.
Банки-партнери акції: