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Монети номіналом 25 копійок можуть врятувати дитяче життя

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 257

 

Виведені з обігу гроші можна віддати у фонд «‎Таблеточки»‎ і таким чином допомогти онкохворим дітям

Благодійну акцію «Монетки дітям» оголосив фонд «‎Таблеточки» спільно з кількома банками на чолі з Національним банком України.

Під час акції збиратимуть виведені з обігу монети номіналом 25 копійок та перераховуватимуть ці кошти до фонду.

За даними НБУ, українці тримають у скарбничках півтора мільярди таких монет на загальну суму 400 мільйонів. Ними неможливо розрахуватися, але можна обміняти в банках на купюри чи монети іншого номіналу.

Якщо ж монети номіналом 25 копійок приносити у найближче відділення банку-партнера акції та дати згоду перерахувати ці кошти на рахунок фонду «Таблеточки», кошти підуть на закупівлю ліків, обладнання, лікування та реабілітацію дітей з онкологічними захворюваннями.

Банки-партнери акції:

  • Ощадбанк;
  • Райффайзен банк;
  • ПУМБ;
  • ОТП банк;
  • МТБ банк;
  • Індустріалбанк.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: благодійність монети Таблеточки
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