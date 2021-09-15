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Надзвичайні новини

На Кременчуччині у Національному природному парку горить 15 га торфу

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 151

 

16 рятувальників намагаються їх загасити

14 вересня о 15.30 на території Національного природного парку «Нижньосульський» поблизу с. Тукали Оболонської сільської громади Кременчуцького району виникла пожежа на відкритій території.

Як повідомили упресслужбі ДСНС, вогнем охоплено близько 15 га поверхневих покладів торфу, глибиною залягання 0,03-0,04 м.

В гасінні пожежі беруть участь 16 чоловік особового складу ДСНС та 4 одиниці техніки.

Наразі триває ліквідація пожежі, залишилось ліквідувати горіння на площі  14,8 га.

Причина пожежі встановлюється.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
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