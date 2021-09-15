На Кременчуччині у Національному природному парку горить 15 га торфу

14 вересня о 15.30 на території Національного природного парку «Нижньосульський» поблизу с. Тукали Оболонської сільської громади Кременчуцького району виникла пожежа на відкритій території.
Як повідомили упресслужбі ДСНС, вогнем охоплено близько 15 га поверхневих покладів торфу, глибиною залягання 0,03-0,04 м.
В гасінні пожежі беруть участь 16 чоловік особового складу ДСНС та 4 одиниці техніки.
Наразі триває ліквідація пожежі, залишилось ліквідувати горіння на площі 14,8 га.
Причина пожежі встановлюється.
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