Пляжі Кременчука можуть стати чистішими: обрали проєкт для участі в обласному конкурсі

Серед інших претендентів комісія розглядала проєкт відновлення вежі Вітовта та екологічний проєкт «Приберись за своїм улюбленцем!»
«Чисті пляжі Кременчука» - саме так називається проєкт, що візьме участь в обласному конкурсі проєктів розвитку територіальних громад Полтавської області у 2021 роуці. Його обрала 14 вересня конкурсна комісія з питань підготовки та проведення інвестиційних конкурсів.
Усього розглядали три проєкти:
Якщо кременчуцький проєкт виграє обласний конкурс, його реалізують протягом року.
Обсяги співфінансування з обласного бюджету для проєктів-переможців (до 50% від вартості):
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