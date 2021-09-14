Пляжі Кременчука можуть стати чистішими: обрали проєкт для участі в обласному конкурсі

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 102

Серед інших претендентів комісія розглядала проєкт відновлення вежі Вітовта та екологічний проєкт «Приберись за своїм улюбленцем!»

«‎Чисті пляжі Кременчука» - саме так називається проєкт, що візьме участь в обласному конкурсі проєктів розвитку територіальних громад Полтавської області у 2021 роуці. Його обрала 14 вересня конкурсна комісія з питань підготовки та проведення інвестиційних конкурсів.

Усього розглядали три проєкти:

« Чисті пляжі Кременчука» - придбання відповідної техніки та обладнання для механізованої очистки пляжів громади.

- придбання відповідної техніки та обладнання для механізованої очистки пляжів громади. « Вежа Вітовта » - відтворення сторожової вежі та створення музею середньовічної історії та часів Гетьманщини у рідному краї.

« Приберись за своїм улюбленцем! » - започаткування правил цивілізованого вигулу собак в місті і зменшення рівня екологічних проблем в парках і скверах.

Якщо кременчуцький проєкт виграє обласний конкурс, його реалізують протягом року.

Обсяги співфінансування з обласного бюджету для проєктів-переможців (до 50% від вартості):