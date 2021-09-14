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Кременчук, Полтавщина

Пляжі Кременчука можуть стати чистішими: обрали проєкт для участі в обласному конкурсі

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 102

 

Серед інших претендентів комісія розглядала проєкт відновлення вежі Вітовта та екологічний проєкт «Приберись за своїм улюбленцем!»

«‎Чисті пляжі Кременчука» - саме так називається проєкт, що візьме участь в обласному конкурсі проєктів розвитку територіальних громад Полтавської області у 2021 роуці. Його обрала 14 вересня конкурсна комісія з питань підготовки та проведення інвестиційних конкурсів.

Усього розглядали три проєкти:

  • «Чисті пляжі Кременчука» - придбання відповідної техніки та обладнання для механізованої очистки пляжів громади.
  • «Вежа Вітовта» - відтворення сторожової вежі та створення музею середньовічної історії та часів Гетьманщини у рідному краї.
  • «Приберись за своїм улюбленцем!» - започаткування правил цивілізованого вигулу собак в місті і зменшення рівня екологічних проблем в парках і скверах.

Якщо кременчуцький проєкт виграє обласний конкурс, його реалізують протягом року.

Обсяги співфінансування з обласного бюджету для проєктів-переможців (до 50% від вартості):

  • для першої категорії (проєкти сільських, селищних, міських рад) – не більше 600 тис. грн;
  • для другої категорії (спільні проєкти, що реалізуються органами місцевого самоврядування – суб’єктами співробітництва) – не більше 800 тис. грн.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: конкурс пляжі
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