24 вересня дорогами Кременчука курсуватиме екскурсійний тролейбус

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 209 Коментарів: 2

Під час екскурсії всі охочі послухають легенди, пов'язані з Кременчуком та дізнаються цікаві факти з історії міста

З нагоди 450-ї річниці від дня заснування Кременчука та 78-ї річниці визволення міста кременчужани зможуть проїхатися на екскурсійному тролейбусі.

Під час екскурсії перед пасажирам відкриється історія Кременчука в різні часові періоди, вони побачать місто з зовсім іншого ракурсу - через скло тролейбуса. Для них підготували цікаві легенди, пов’язані з Кременчуком, розповіді та історичні факти про його пам’ятні місця та будівлі.

Збір екскурсантів проходитиме на зупинці громадського транспорту «Річковий вокзал» 24 вересня, а сам захід розпочнеться о 15.00. Попередньо записатися можна з 9.00 до 17.00 за номером: 063-407-08-27.