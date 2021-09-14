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Кременчук, Афіша

24 вересня дорогами Кременчука курсуватиме екскурсійний тролейбус

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 209 Коментарів: 2

 

Під час екскурсії всі охочі послухають легенди, пов'язані з Кременчуком та дізнаються цікаві факти з історії міста

З нагоди 450-ї річниці від дня заснування Кременчука та 78-ї річниці визволення міста кременчужани зможуть проїхатися на екскурсійному тролейбусі.

Під час екскурсії перед пасажирам відкриється історія Кременчука в різні часові періоди, вони побачать місто з зовсім іншого ракурсу - через скло тролейбуса. Для них підготували цікаві легенди, пов’язані з Кременчуком, розповіді та історичні факти про його пам’ятні місця та будівлі.

Збір екскурсантів проходитиме на зупинці громадського транспорту «Річковий вокзал» 24 вересня, а сам захід розпочнеться о 15.00. Попередньо записатися можна з 9.00 до 17.00 за номером: 063-407-08-27.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: екскурсія тролейбус День міста
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Коментарі: 2

3 507
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:20

 а шо тема с е-билетами закончилась? доколе? 


1 1
1 271
hunter:
Сьогодні, 15:42

А че так рано,надо когда будем в красной зоне.smile


0 1

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