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Вживання алкоголю сприяє зараженню COVID-19, і провокує тяжкий перебіг хвороби

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 540 Коментарів: 1

 

У тих, хто вживав алкоголь, на 18% частіше спостерігався головний біль, втрата нюху, кашель та біль у м'язах

Вживання алкоголю вдічі збільшує ризик захворіти на COVID-19, а перебіг хвороби в таких випадках більш тяжкий. Таких висновків дійшли вчені після дослідження 1 267 добровольців, які раніше не хворіли на коронавірус. Результати дослідження опублікували у виданні MedRxiv.

Дослідження проводили серед студенів коледжу штату Індіана (США), віком близько 20 років. Молодих людей поділили на кілька груп в залежності від того, як часто вони вживають алкоголь.

В результаті експерименту вчені встановили, що вірогідність захворіти на COVID-19 вища в тих, хто частіше п'є алкогольні напої. Також помітили, що у таких людей хвороба відрізняється тяжким перебігом. У них на 18% частіше спостерігаються наступні симптоми:

  • втрата нюху;
  • головний біль;
  • біль у м'язах;
  • кашель.

Поясненнюється це досить просто: алкоголь пригнічує імунітет, і організм не може боротися з вірусною атакою. Щодо більш високих шансів підхопити вірус, то люди напідпитку схильні нехтувати правилами особистої гігієни, що й призводить до зараження.


0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: алкоголь зараження COVID-19
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Коментарі: 1

75
Akilbupser:
Сьогодні, 14:40

Да иди ты!? smile


6 0

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