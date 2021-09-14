Вживання алкоголю сприяє зараженню COVID-19, і провокує тяжкий перебіг хвороби

У тих, хто вживав алкоголь, на 18% частіше спостерігався головний біль, втрата нюху, кашель та біль у м'язах
Вживання алкоголю вдічі збільшує ризик захворіти на COVID-19, а перебіг хвороби в таких випадках більш тяжкий. Таких висновків дійшли вчені після дослідження 1 267 добровольців, які раніше не хворіли на коронавірус. Результати дослідження опублікували у виданні MedRxiv.
Дослідження проводили серед студенів коледжу штату Індіана (США), віком близько 20 років. Молодих людей поділили на кілька груп в залежності від того, як часто вони вживають алкоголь.
В результаті експерименту вчені встановили, що вірогідність захворіти на COVID-19 вища в тих, хто частіше п'є алкогольні напої. Також помітили, що у таких людей хвороба відрізняється тяжким перебігом. У них на 18% частіше спостерігаються наступні симптоми:
Поясненнюється це досить просто: алкоголь пригнічує імунітет, і організм не може боротися з вірусною атакою. Щодо більш високих шансів підхопити вірус, то люди напідпитку схильні нехтувати правилами особистої гігієни, що й призводить до зараження.
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