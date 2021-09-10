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Кременчук

Представили т.в.о. начальника Кременчуцького райуправління поліції

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 571

 

Ним став майор поліції Андрій Власенко, який раніше був очільником відділення поліції №2 Кременчука

На посаду тимчасово виконуючого обов’язки начальника Кременчуцького райуправління поліції призначили майора поліції Андрія Власенка. Про це повідомив т.в.о. заступника начальника поліції Полтавщини Сергій Махно.

Андрій Власенко раніше був очільником відділення поліції №2 Кременчука. Також він керував поліцією у Зінькові та Нових Санжарах.

Крім того, особовому складу представили керівника відділу поліції №2 Горішніх Плавнів. Ним став майор поліції Денис Булітко, який працював начальником сектору поліцейської діяльності №1 у смт. Козельщина. Відповідно, у поліції Козельщини тимчасово виконуватиме обов’язки начальника підполковник поліції Микола Терещенко.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: полиция начальник полиции
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