Представили т.в.о. начальника Кременчуцького райуправління поліції

На посаду тимчасово виконуючого обов’язки начальника Кременчуцького райуправління поліції призначили майора поліції Андрія Власенка. Про це повідомив т.в.о. заступника начальника поліції Полтавщини Сергій Махно.
Андрій Власенко раніше був очільником відділення поліції №2 Кременчука. Також він керував поліцією у Зінькові та Нових Санжарах.
Крім того, особовому складу представили керівника відділу поліції №2 Горішніх Плавнів. Ним став майор поліції Денис Булітко, який працював начальником сектору поліцейської діяльності №1 у смт. Козельщина. Відповідно, у поліції Козельщини тимчасово виконуватиме обов’язки начальника підполковник поліції Микола Терещенко.
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