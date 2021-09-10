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Кременчук, Спорт, Украина, Мир

Кременчужанину присвоїли звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України»

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 491

 

Василь Новік працює тренером-викладачем у Кременчуцькій міській спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі

Старшому тренерові-викладачу Кременчуцької міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо Василю Новіку присвоїли почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України». Відповідний указу №274/2021 від 28 червня 2021 року «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України» підписав Президент України Володимир Зеленський.

10 вересня на засіданні виконкому Кременчуцької міськради міський голова Віталій Малецький привітав Василя Новіка з визнанням на державному рівні його внеску у розвиток галузі фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя та багаторічну працю з виховання кременчуцьких спортсменів. Керівник міста вручив Василю Васильовичу посвідчення та почесний знак «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: дзюдо звання
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