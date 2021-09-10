Кременчужанину присвоїли звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України»

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Старшому тренерові-викладачу Кременчуцької міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо Василю Новіку присвоїли почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України». Відповідний указу №274/2021 від 28 червня 2021 року «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України» підписав Президент України Володимир Зеленський.

10 вересня на засіданні виконкому Кременчуцької міськради міський голова Віталій Малецький привітав Василя Новіка з визнанням на державному рівні його внеску у розвиток галузі фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя та багаторічну працю з виховання кременчуцьких спортсменів. Керівник міста вручив Василю Васильовичу посвідчення та почесний знак «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».