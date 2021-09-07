В Кременчуці зареєстрували 14 нових випадків захворювання на коронавірус

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Сьогодні, 7 вересня, в Кременчуці зареєстрували 14 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 8 жінок віком від 31 до 80 років та 6 чоловіків віком від 37 до 96 років. Із них 11 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 3 - в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 24 пацієнти. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужало шість пацієнтів.

Всього від початку пандемії в місті зареєстрували 9550 випадків хвороби: одужали 9200 кременчужан, померли - 275.