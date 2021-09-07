Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Александр Березянский
Зачем бизнесу важно иметь положительную репутацию в сети
Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Кременчуці зареєстрували 14 нових випадків захворювання на коронавірус

Сьогодні, 20:11 Переглядів: 460 Коментарів: 1

 

Трьох кременчужан сьогодні госпіталізували

Сьогодні, 7 вересня, в Кременчуці зареєстрували 14 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 8 жінок віком від 31 до 80 років та 6 чоловіків віком від 37 до 96 років. Із них 11 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 3 - в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 24 пацієнти. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужало шість пацієнтів.

Всього від початку пандемії в місті зареєстрували 9550 випадків хвороби: одужали 9200 кременчужан, померли - 275.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

4
ringsofconcrete:
Сьогодні, 21:22

затянулась пандемия... третья коронавирусная зима neutral_face


4 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх