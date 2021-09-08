«Ставимо найвищі завдання»: тренер «Кремінь» 2008 Антон Диндіков

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 211

Наставник «синьо-білих» Антон Диндіков розповів як долали хвилювання перед стартом, про що розмовляв з хлопцями у роздягальні та які плани на сезон в ДЮФЛУ

Цими вихідними «Кремінь» 2008 дебютував у Дитячо-юнацькій футбольній лізі під керівництвом тренерів Антона й Олександра Диндікових.

Наставник «синьо-білих» Антон Диндіков розповів як долали хвилювання перед стартом, про що розмовляв з хлопцями у роздягальні та які плани на сезон в ДЮФЛУ.

Про дебютний матч із харківським «Майстром м’яча»

- Головна задача – ми перемогли. Сьогодні був мандраж у хлопців – перша гра, було видно, що трохи скуті. Перша гра, хвилювання… Хотілося бачити покраще малюнок гри, але головне - перемогли. Надалі буде покращуватися гра. В цілому задоволений грою.

- Як готувалися до чемпіонату?

- Ми тренувалися у місті. Зіграли у двох турнірах: Черкасах та Чернігові. У Черкасах перемогли на турнірі, а Чернігові посіли друге місце. Далі ціленаправлено готувалися тут, у місті. Тренувалися як тут, на стадіоні «Кремінь-Арена», так і на пляжі, на піску, а також займалися фітнесом. Серйозно готувалися до старту ДЮФЛУ.

- В якому зараз фізичному стані хлопці: на піку своєю форми чи лише набирають її?

- Лише набирають фізичну форму. Влітку ми товариські матчі грали зі зворотними замінами. У нас є кістяк команди 18 осіб, але постійно міняли хлопців. Зараз зворотних замін немає, тому важко хлопцям грати без замін. Їм необхідно зіграти мінімум хвилин 50, то сьогодні побачив, що нас трохи не вистачає. Будемо ще підтягувати фізичну форму.

Про що тренер говорив у роздягальні з гравцями

- Привітав із перемогою та сказав, що треба грати впевненіше й забивати ті моменти, які у нас були. Все-таки у нас були три поперечини, дуже багато моментів, але вийшла нервова кінцівка. Тому треба вирішувати питання перемоги набагато раніше.

Про плани на сезон в ДЮФЛУ

- Звичайно хочеться перемагати й вийти у «Фінал чотирьох». Перше завдання, яке ми ставимо, щоб у хлопців була гарна гра, щоб хлопці грали без мандражу, а потім результат. Хочеться зайняти два перших місця у групі, щоб потрапили у стикові ігри, а потім у «Фінал чотирьох». Ставимо найвищі завдання.