Тромбози як ускладнення від COVID-19: лікар пояснив, хто в зоні ризику

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 841 Коментарів: 2

Тромбози — один з найсерйозніших наслідків захворювання на COVID-19. І враховуючи прогнози нової хвилі пандемії, ця тема залишається актуальною. Ураження судин спостерігаються у 50% пацієнтів з так званим постковідним синдромом, причому навіть при нетяжкому протіканні хвороби.

Чому при COVID-19 виникають тромбози та чи може вакцинація збільшити їх ризик? Експертний коментар надала практикуюча лікарка Ілона Орел.

- Тромбоз — захисна реакція організму. В нормі він необхідний, щоб запобігти крововтраті при пораненнях та травмах. Тромб — це згусток крові, який, як латочка, накриває уражену ділянку судини. Але через порушення в роботі організму тромби можуть потрапляти в судини, гальмуючи або навіть зовсім зупиняючи кровообіг. Порушення функції згортання крові — одне з ускладнень після COVID-19.

- З чим це пов’язано?

- Внутрішню поверхню наших кровоносних судин вистилають клітини ендотелію. І саме вони є найбільш сприятливими для розмножування вірусу SARS-CoV-2. Коли вірус вражає клітини ендотелію, внутрішня оболонка судин втрачає свою еластичність і ток крові ускладнюється. А оскільки ендотелій відновлюється доволі повільно, порушення внутрішньої оболонки судин вірусом SARS-COV-2 може привести до тромбозів.

- Хто в зоні найбільшого ризику?

- В першу чергу люди, які мають генетичну схильність. І це далеко не завжди обумовлено наявністю у найближчих родичів аналогічного захворювання в анамнезі. Будь-яка людина може бути носієм мутації гемостазу (фізіологічний процес в крові, який виконує захисну роль в організмі, при кровотечі чи тромбоутворенні – ред.) та мати схильність до тромбозу. На жаль, це часто не проявляється аж до фатальних наслідків — інсульту, інфаркту, але виявити генетичну схильність до тромбозів можна за допомогою лабораторних тестів. Збільшують ризики тромбозів і деякі хронічні патології — порушення ендокринної системи, обміну глюкози, серцево-судинні захворювання.

- Чи може це бути протипоказанням для вакцинації від COVID-19?

- Будь-яка вакцинація — це стрес-реакція для організму, у тому числі у зв’язку з утворенням тромбів. Але ризик виникнення тромбозів після перенесеного COVID-19, згідно зі вже наявною статистикою, у вісім разів перевищує аналогічні ризики після вакцинації.

- Що б ви порекомендували для профілактики тромбозів?

- Якщо ви в групі ризику через генетичні або хронічні захворювання, вам, звісно ж, потрібно час від часу здавати відповідні аналізи крові. Якщо ви перенесли COVID-19, незалежно від важкості його протікання та наявності супутніх захворювань, щоб перевірити себе, ви можете здайти аналіз на D-димер — маркер тромбоутворення.