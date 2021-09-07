Особисті рекорди та повернення у спорт після травми: кременчужани підкорили Nova poshta Half Marathon

З самого рання, у неділю 5 вересня, з Кременчука до Полтави на автомобілях вирушила колона бігунів. Масовий забіг Nova poshta Half Marathon об'єднав спортсменів з різних куточків України, які змагалися на таких дистанціях: 21,0975 км (напівмарафон), 10 км, 5 км, 5 км («Командна п’ятірка»), 21,0975 км (естафета), 1 км («Твій перший кілометр»), дитячий забіг 100 та 500 м. Полтава на день перетворилася на бігову арену.
Загалом участь у змаганнях взяли близько 4000 бігунів, 400 з яких діти, а також близько 40 кременчужан.
Для більшості кременчужан ці змагання стали встановленням особистих рекордів. А ось єдиний кременчужанин, який піднявся на п'єдестал - Сергій Година. Для нього напівмарафон став першим серйозним викликом після операції та річної перерви.
На дистанції 21,0975 км Сергій Година фінішував третім із часом - 01.12.02.
1 місце - Віталій Шафар (Полтава) - час 01:04:49
2 місце - Дмитро Пожевілов (Чугуїв) - час 01:11,54
3 місце - Сергій Година (Кременчук) - час 01:12:02
Ознайомитися з результатами усіх спортсменів можете на сторінці Poltava Nova poshta Halfmarathon.
Кременчужанин Сергій Година у трійці кращих