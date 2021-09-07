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Особисті рекорди та повернення у спорт після травми: кременчужани підкорили Nova poshta Half Marathon

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 557 Коментарів: 1

 Кременчужани бігли різні дистанції
Фото: Сергій Година, Полтавщина спорт

З самого рання, у неділю 5 вересня, з Кременчука до Полтави на автомобілях вирушила колона бігунів. Масовий забіг Nova poshta Half Marathon об'єднав спортсменів з різних куточків України, які змагалися на таких дистанціях: 21,0975 км (напівмарафон), 10 км, 5 км, 5 км («Командна п’ятірка»), 21,0975 км (естафета), 1 км («Твій перший кілометр»), дитячий забіг 100 та 500 м. Полтава на день перетворилася на бігову арену.

Кременчужани готуються до перекриття руху в Полтаві

Загалом участь у змаганнях взяли близько 4000 бігунів, 400 з яких діти, а також близько 40 кременчужан. 

Для більшості кременчужан ці змагання стали встановленням особистих рекордів. А ось єдиний кременчужанин, який піднявся на п'єдестал - Сергій Година. Для нього напівмарафон став першим серйозним викликом після операції та річної перерви. 

На дистанції 21,0975 км Сергій Година фінішував третім із часом - 01.12.02. 

 
1 місце - Віталій Шафар (Полтава) - час 01:04:49
2 місце - Дмитро Пожевілов (Чугуїв) - час 01:11,54
3 місце - Сергій Година (Кременчук) - час 01:12:02

- Цей старт, я присвячую усім, хто мені допоміг повернутися в спорт! На здивування, це мій перший офіційний старт більш ніж за рік. Готувався з нуля 1,5 місяці. До цього 2 місяці, майже, не бігав через перелом ключиці. Це життя. Але я виборов 3 місце. Для мене це перемога, яку отримав завдяки підтримці своїх знайомих, друзів, учнів, колег, які мені допомогли піднятися так швидко, - подякував Сергій Година. 

Ознайомитися з результатами усіх спортсменів можете на сторінці Poltava Nova poshta Halfmarathon

 

Кременчужанин Сергій Година у трійці кращих

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Автор: Альона Душенко Фото: Сергій Година, Полтавщина спорт Джерело відео: Полтавщина спорт
Теги: біг Сергій Година Полтава
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Коментарі: 1

634
shtai:
Сьогодні, 11:11

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