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Кременчужани готуються до перекриття руху в Полтаві

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 138

 

На початку вересня відбудеться масштабний напівмарафон

5 вересня у Полтаві відбудеться спортивно-масовий захід «Полтава Нова пошта напівмарафон» у якому візьмуть участь кременчужани.

Згідно з проєктом рішення у місті планують обмеження руху транспорту 5 вересня з 7.30 до 15.30 згідно з маршрутами дистанцій напівмарафону та забігів.

Також з метою забезпечення проведення підготовчих робіт та установки елементів стартового містечка для проведення напівмарафону планують  припинити рух транспорту з 19.00 3 вересня до 17.00 5 вересня на ділянці вул. Соборності від перехрестя з вул. Сінної до перехрестя з вул. Дмитра Коряка. Рух транспорту на цей час здійснюватиметься майданом Незалежності, вул. Коваля та прилеглими до них вулицями. Перевізники, автобусні і тролейбусні маршрути яких пролягають центральною частиною міста: вулицями Соборності, Європейською, Шевченка, Пилипа Орлика та проспектом Першотравневим, мають попередити водіїв про обмеження.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: біг
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