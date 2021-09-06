За допомогою пензля розробляла руку: на вітринах бібліотеки представили виставку картин та мушлів

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 441

















Фото: Артем Коваленко

На вітринах дитячої бібліотеки представили виставку картин мисткині з Градизька Вікторії Гелевері. Художниця-аматорка за допомогою мистецтва та пензля розробляла руку.

Картини, які представлені на виставці у вітрині, намальовані за 1,5 місяці.