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За допомогою пензля розробляла руку: на вітринах бібліотеки представили виставку картин та мушлів

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 441

 

Виставку побачити можуть всі охочі
Фото: Артем Коваленко

На вітринах дитячої бібліотеки представили виставку картин мисткині з Градизька Вікторії Гелевері. Художниця-аматорка за допомогою мистецтва та пензля розробляла руку. 

Картини, які представлені на виставці у вітрині, намальовані за 1,5 місяці. 

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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: виставка
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