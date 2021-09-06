У Кременчуцькому районі горіла трава і звалище

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5 вересня о 14.15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території у с. Вереміївка Семенівської селищної громади Кременчуцького району. Вогонь знищив 0,3 га сухої трави.

О 19:30 повідомили про пожежу на відкритій території у смт Семенівка Кременчуцького району. Рятувальники локалізували пожежу о 19.50, ліквідували – о 20.40. Участь у ліквідації брали 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

Вогнь знищив 0,01 га сміття.

Причини пожеж встановлюється. Травмованих та загиблих немає.