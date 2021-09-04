Суперник «Кременя» підписав двох вихованців «синьо-білих» Пашаєва та Льопу

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 529

Першоліговий футбольний клуб «ВПК-Агро» продовжує роботу на трансферному ринку й підписав одразу двох вихованців кременчуцького футболу. За інформацією Meta-ratings, команда Олександра Грицая підсилилася екс-гравцем збірної Азербайджану Павлом Пашаєвим і колишнім хавбеком хорватського «Осіека» Дмитром Льопою. Відзначимо, що 33-річний Пашаєв вже став гравцем «ВПК-Агро», а 32-річний Льопа найближчим часом владнає всі питання переходу.

Обидва гравці широко відомі в Україні. Раніше Льопа також захищав кольори «Дніпра», «Кривбасу», «Карпат», запорізького «Металурга», «Металіста» і «Академії Пушкаша», а Пашаєв виступав за «Дніпро», «Кривбас», «Карпати», запорізький «Металург», «Габалу», каменську «Сталь» і «Олександрію».