Як пам’ятник Шевченку «перекочував» ближче до Дніпра

До редакції «Телеграфа» звернувся кременчужанин Микола, який розповів історію про те, як у Придніпровському парку встановлювали пам’ятник Шевченку. Спочатку, відлитий на сталеливарному заводі Кременчука, він мав стояти біля Міського палацу культури.
19 квітня 2004 року на березі Дніпра встановили бронзову постать великого сина українського народу Т.Г.Шевченка
Вважається, що геній української та світової літератури у 1843 та 1845 рр. відвідав наше місто. Принаймні, маршрут його подорожі Україною пролягав таким чином, що неодмінно мав проходити через наше місто. Свідченням цього вважаються згадки про Кременчук та Крюків у творах «Наймичка» та «Капітанша».
Цікаво, що у 1922 році проводився конкурс на кращий проєкт пам’ятника. Перемогу в ньому здобув твір колишнього головного архітектора міста Л.М. Шлапаковського, однак він так і не був втілений у життя. У 80-х роках знову повернулись до цієї ідеї, як наслідок, у березні 1989 року відкрили пам’ятну дошку Шевченку (перехрестя Соборної та Шевченка). А 22 лютого 1990 року міськвиконкомом ухвалив рішення № 137 «Про спорудження пам’ятника Т.Г.Шевченку в Кременчуці», було визначене місце для нього і встановлено пам’ятний знак (бульвар Пушкіна, біля Промінвестбанку). У місті почали збирати кошти. Епопея продовжилася: у 1994 році заклали символічний перший камінь майбутнього пам’ятника вже в іншому місці – на набережній Дніпра. І лише через 10 років, у 2004-му, скульптуру нарешті встановили.