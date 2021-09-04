Як пам’ятник Шевченку «перекочував» ближче до Дніпра

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До редакції «Телеграфа» звернувся кременчужанин Микола, який розповів історію про те, як у Придніпровському парку встановлювали пам’ятник Шевченку. Спочатку, відлитий на сталеливарному заводі Кременчука, він мав стояти біля Міського палацу культури.

- У травні 1990 року цеху доручили важливе завдання – відлити барельєф Т.Г. Шевченку. 20 травня 1990 року на місці майбутнього пам’ятника поету в урочистій атмосфері встановили пам’ятний знак. Кременчужани та гості міста кілька років бачили цей знак – велика гранітна глиба з барельєфом Шевченка. До речі, про пам’ятник. Минуло майже 15 років з моменту встановлення пам’ятного знаку до відкриття пам’ятника. І встановлений пам’ятник не на місці пам’ятного знаку, поруч із будівлею Промінвестбанку, який би поглинув пам’ятник. Змінився і сам підхід до пам’ятника. Спочатку на республіканському конкурсі переміг проєкт, розроблений львівським скульптором. Шевченка зобразили молодим, у віці, який, за дослідженнями істориків, відповідав його віку, коли він був у Кременчуці. З часом погляди змінилися й проєкт відхилили. Шевченко «подорослішав», - розповів кременчужанин Микола.

19 квітня 2004 року на березі Дніпра встановили бронзову постать великого сина українського народу Т.Г.Шевченка

Вважається, що геній української та світової літератури у 1843 та 1845 рр. відвідав наше місто. Принаймні, маршрут його подорожі Україною пролягав таким чином, що неодмінно мав проходити через наше місто. Свідченням цього вважаються згадки про Кременчук та Крюків у творах «Наймичка» та «Капітанша».

Цікаво, що у 1922 році проводився конкурс на кращий проєкт пам’ятника. Перемогу в ньому здобув твір колишнього головного архітектора міста Л.М. Шлапаковського, однак він так і не був втілений у життя. У 80-х роках знову повернулись до цієї ідеї, як наслідок, у березні 1989 року відкрили пам’ятну дошку Шевченку (перехрестя Соборної та Шевченка). А 22 лютого 1990 року міськвиконкомом ухвалив рішення № 137 «Про спорудження пам’ятника Т.Г.Шевченку в Кременчуці», було визначене місце для нього і встановлено пам’ятний знак (бульвар Пушкіна, біля Промінвестбанку). У місті почали збирати кошти. Епопея продовжилася: у 1994 році заклали символічний перший камінь майбутнього пам’ятника вже в іншому місці – на набережній Дніпра. І лише через 10 років, у 2004-му, скульптуру нарешті встановили.