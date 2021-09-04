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Надзвичайні новини

Патрульні роти ТОР по гарячих слідах виявили двох ймовірних злочинців

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 598

 

Наразі слідчі встановлюють обставини пригоди

Вчора, близько опівночі, патрульні отримали виклик про грабіж. Пригода відбулась на вулиці Василя Стуса. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції. 

Зі слів заявника, двоє невідомих осіб нанесли йому тілесні ушкодження та заволоділи особистими речами: телефоном та грошима. Потерпілий надав опис чоловіків.

ТОРівці, не гаючи часу, вирушили опрацьовувати прилеглу територію. На вулиці Івана Приходька, інспектори помітили осіб, схожих за орієнтуванням. Згідно зі статтею 34 Закону України “Про Національну поліцію”, провели поверхневу перевірку, під час якої виявили в одного з чоловіків телефон потерпілого та грошові кошти.

Наразі слідчі встановлюють обставини пригоди.

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Автор: Альона Душенко
Теги: поліція
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