5 команд вихованців «Кременя» цими вихідними стартують в ДЮФЛУ

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 230

5 вересня 5 команд вихованців МФК «Кремінь» розпочинають виступи в Дитячо-юнацькій футбольній лізі. Для найстарших, вихованців Олександра Янковського, цей сезон стане заключним перед випуском. Дебютує в ДЮФЛУ «Кремінь» 2008 під керівництвом Антона й Олександра Диндікових. А ось вихованці Ярослава Здирка й Влада Піскуна, які минулого сезону виступили в Першій лізі за «Фламінго» з Горішніх Плавнів, цього року зіграють в одній групі з «Кременем» за «Аметист» Олександрія.

Склад Вищої ліги групи 2: МФК «Кремінь», ДЮФШ ФК «Ворскла», «Молодь» (Полтава), МДЮСШ (Дніпро), «Металіст 1925» (Харків), «Майстер м'яча» (Харків), ДЮСШ Краматорськ, ОЛІСП Барса (Суми), «Аметист-2001» (Олександрія), «Десна» (Чернігів).

Першими вдома зіграють вихованці братів Диндікових та Олександра Зозулі. Початок ігор о 12.00 на стадіоні «Кремінь-Арена».

05.09, 12.00 «Кремінь» U-14 - «Майстер м'яча» (Харків) 05.09, 14.00 «Кремінь» U-16 - «Майстер м'яча» (Харків)

Відповідно вихованці Сергія Мурадяна та Олександра Янковського вирушають до Харкова до «Майстра м'яча».

12 вересня «Кремінь» зіграє з МДЮСШ (Дніпро), а 19 вересня з «Аметист-2001» (Олександрія).

Приходьте підтримати наших хлопців!