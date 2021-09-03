Викладачка ВПУ №7 отримала нагороду Полтавської ОДА ім. Макаренка

Члени журі обговорили кандидатури претендентів на здобуття Премії, розглянули їх педагогічну діяльність та професійні здобутки, а також досягнення у навчанні учнів номінантів
2 вересня відбулося засідання журі Премії Полтавської обласної ради імені А.С. Макаренка, заснованої для відзначення педагогічних працівників за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти та виховання молоді. Вів засідання заступник голови журі, перший заступник голови обласної ради Олександр Лемешко.
Члени журі обговорили кандидатури претендентів на здобуття Премії, розглянули їх педагогічну діяльність та професійні здобутки, а також досягнення у навчанні учнів номінантів.
За рішенням журі, лауреатами Премії Полтавської обласної ради імені А.С. Макаренка у 2021 році стали:
Нагородження лауреатів Премії відбудеться до Дня працівників освіти.