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Кременчук, Освіта

Викладачка ВПУ №7 отримала нагороду Полтавської ОДА ім. Макаренка

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 231

 

Члени журі обговорили кандидатури претендентів на здобуття Премії, розглянули їх педагогічну діяльність та професійні здобутки, а також досягнення у навчанні учнів номінантів

2 вересня відбулося засідання журі Премії Полтавської обласної ради імені А.С. Макаренка, заснованої для відзначення педагогічних працівників за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти та виховання молоді. Вів засідання заступник голови журі, перший заступник голови обласної ради Олександр Лемешко.

Члени журі обговорили кандидатури претендентів на здобуття Премії, розглянули їх педагогічну діяльність та професійні здобутки, а також досягнення у навчанні учнів номінантів.

За рішенням журі, лауреатами Премії Полтавської обласної ради імені А.С. Макаренка у 2021 році стали:

  • у номінації «Загальноосвітні заклади» – Марія Філімонова, учитель математики Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради Полтавської області;
  • у номінації «Професійно-технічні заклади» – Алла Прокопенко, викладач української мови та літератури Вищого професійно-технічного училища № 7 міста Кременчука;
  • у номінації «Дошкільні заклади» – Анна Тристан, директор Пирятинського закладу дошкільної освіти «Сонечко» Пирятинської міської ради Полтавської області;
  • у номінації «Позашкільні установи» – Тамара Лахач, директор Комунального закладу Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді».

Нагородження лауреатів Премії відбудеться до Дня працівників освіти.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ВПУ №7 викладач нагорода
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