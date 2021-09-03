У кінці робочого дня: 10 цікавих фактів про національну валюту

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2 вересня 1996 року гривня стала національною валютою України. Завдяки грошовій реформі, яку провели в Україні з 2 по 16 вересня 1996 року, національною валютою стала гривня. Тоді в обіг ввели банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень.

Друкували в Канаді та Великобританії

Україна не мала обладнання для друку грошей, тому щойно призначений послом Канади Левко Лук'яненко звернувся по допомогу до діаспори. Компанія Canadian Bank Note Company надрукувала українські гроші номіналом від 1 до 20 гривень.

Банкноти номіналом 50 і 100 гривень друкувалися у Великій Британії. З 1994 року в Україні відкрито Банкнотну фабрику, у квітні 1998 року засновано Монетний двір. Тепер українська гривня друкується за найсучаснішими світовими технологіями, а віднедавна – з використанням українського льону.

10 тис. карбованців за одну гривню

Коли у 1996 році гривню ввели в обіг, її курс до карбованця був – 1:100 000. Саме карбованець, або купоно-карбованець, став у перехідний період жертвою інфляції 1992–1995 років.

1,8 гривні за долар

Від часу запровадження і майже до економічної кризи 1998 року українська валюта досить міцною. Так, один долар коштував 1,8 гривні. Згодом курс гривні до долара тривалий час тримався на відмітці 5 гривень за долар. З того часу відбулася суттєва девальвація національної валюти.

Рубль – обрубок гривні

Гривня була основною грошовою одиницею у Київській Русі до XIV століття. З другої половини ХІІІ, під час татаро-монгольської навали, срібну гривню почали ділити навпіл. Саме так з’явилися рублі, від слова рубати.

Замість князя на купюрі художник

На купюрі номіналом 1 гривня художник Василь Лопата зобразив самого себе. Річ у тім, що портрет князя Володимира не зберігся, тому митець намалював «схожу» до князя людину.

Орлик замість Мазепи

На 10-гривневих купюрах зображений не Іван Мазепа, як підписано, а Пилип Орлик. Брати-художники Олександр та Сергій Харуки запропонували кілька варіантів портретів гетьмана Мазепи, та серед них випадково опинився портрет Орлика. Його й затвердили.

Що менша купюра, то коротше життя

Купюри номіналом 1, 2 і 5 гривень перебувають в обігу від півроку до 8 місяців, тоді Нацбанк їх міняє. Купюри номіналом від 10 до 100 гривень витримують три роки, а 200, 500 і 10000- гривневі «живуть» від 5 років і довше.

Оптимізація і захист

Упродовж останніх років НБУ проводить оптимізації банкнотно-монетного ряду. З обігу вилучають монети маленького номіналу, змінюється дизайн банкнот, підвищується їх захист.

Мільйони на утилізацію

Нацбанк змушений витрачати мільйони на утилізацію зношених банкнот. Так, у 2019 році НБУ утилізував 702,4 млн банкнот на 68,1 млрд гривень. У 2018 році НБУ утилізував 663,0 млн штук, у 2017-му – 749,2 млн (22,5% від загальної кількості банкнот в обігу), у 2016-му – 795,7 млн штук (26,7% від загальної кількості банкнот в обігу).

Щорічно через зношеність з обігу вилучають приблизно чверть від загальної кількості банкнот в обігу.

Найкрасивіша серед валют

У 2008 році комісія з естетики Міжнародного фінансового банку визнала українську гривню однією з п'яти найкрасивіших валют світу. Крім неї, в компанії призерів опинились австралійський та американський долари, євро і болгарський лев.

Фахівці розглянули понад 50 валют світу. Критеріями конкурсу були не лише естетичне оформлення грошових знаків, їхня платоспроможність і банківське забезпечення – також брали до уваги й історичне значення особистостей та архітектурних споруд, які зображені на банкноті.