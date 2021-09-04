Автобус «Кременя» із депутатами Кременчуччини потрапив у ДТП

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На щастя ніхто з людей не постраждав

Вчора, 4 вересня, у Полтаві на вулиці Раїси Кириченко сталася ДТП за участі автомобілів депутатки Полтавської міськради та автобусу футбольного клубу «Кремінь». За інформацією «Телеграфа», кременчуцький автобус зачепив лівий бік припаркованого автомобіля Nissan Micra, який належить депутатці Полтавської міськради Катерині Бабіч. На місце викликали правоохоронців. Через деякий час автобус «Кременя» повернувся на місце пригоди й залагодив провину.

Автобус «Кременя» використовує як основна футбольна команда, дитячі команди МФК «Кремінь», а також залучає місто на масові заходи для перевезення. Так сталося і цього разу, коли до Полтави на автобусі «Кременя» вирушили депутати з Кременчуччини. Саме в цей день у Полтаві на стадіоні «Динамо» відбулася спартакіада серед держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Участь у змаганнях взяли збірні команди Кременчуцького, Полтавського, Лубенського та Миргородського районів, Полтави та Кременчука та команда Пенсійного фонду.

За інформацією Кременчуцької РДА, збірна Кременчуцького району, на чолі з головою Кременчуцької райдержадміністрації Олегом Лєдніком, здобула срібні нагороди.

У змаганнях з мініфутболу перше місце виборола команда Кременчуцького району. У волейболі першість здобула команда Кременчука. Збірна команда Полтавського району здобула першість у настільному тенісі, шахах і шашках.

За результатами Спартакіади сформували збірну команду державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування Полтавської області, яка виступить з 20 до 26 вересня у Чорноморську Одеської області