Податківці повідомили, яке нерухоме майно не підпадає оподаткуванню

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Нерухоме майно, придбане за кошти, що були попередньо оподатковані під час їх нарахування, не підлягають однаразовому добровоільному декларуванню. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДПС у Полтавській області.

Відповідно до п. 1 підрозділу 9 прим. 4 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – Кодекс) одноразове (спеціальне) добровільне декларування - це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою, визначеною пунктом 3 цього підрозділу, належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 1 січня 2021 року.

Таким чином, якщо фізична особа має у власності нерухоме майно, яке було придбано за рахунок коштів з яких були сплачені усі податки та збори, передбачені нормами чинного законодавства, то обов’язку щодо подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації у такої фізичної особи не виникає.