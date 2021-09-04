5 кроків до безпечнішої їжі: Гострі кишкові інфекції, харчові отруєння та їх профілактика

Сьогодні, 08:27 Переглядів: 331

Гострі кишкові інфекції – це одні з найбільш поширених інфекційних захворювань, що можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо в дітей. Зазвичай, їх викликають бактерії чи віруси, що потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи водою. Про це повідомляє пресслужба ЦГЗ МОЗ України.

Лише за 5 місяців 2021 року в Україні було зареєстровано 12,5 тис випадків ГКІ та 30 групових спалахів ГКІ, у результаті яких захворіло 263 людини, у т. ч. 237 дітей. Із них 14 спалахів встановленої та невстановленої етіології, 10 спалахів ротавірусного ентериту , 5 спалахів сальмонельозу та один спалах вірусного гепатиту А.

Переважали спалахи в дитячих дошкільних закладах (63%) та школах (13%), решта сталися в побуті, оздоровчих закладах та ймовірно були пов’язані із закладами громадського харчування. Тож варто пам’ятати, що дітей потрібно навчати правил особистої гігієни перед відправкою на відпочинок.

Кишкові інфекції передаються через уживання зараженої їжі та води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту.

Найчастіше збудники кишкових інфекцій знаходяться у сирій їжі тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах і овочах.

Симптоми

Найпоширеніші симптоми гострих кишкових інфекцій — слабкість, підвищення температури, біль у животі, блювота і діарея. За перших симптомів негайно звертайтеся до лікаря!

Щоб уберегтися від харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій, вживайте лише ті продукти, у якості яких ви впевнені, купайтеся у чистих водоймах і обирайте лише офіційно відкриті для відпочинку пляжі та рекреаційні зони.

5 кроків до безпечнішої їжі

1. Підтримуйте чистоту:

мийте руки перед тим, як брати продукти чи готувати їжу;

мийте руки після відвідування туалету;

вимийте і продезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя, які використовуєте для приготування їжі;

захищайте кухню і продукти від комах, гризунів та інших тварин.

2. Відокремлюйте сиру їжу від готової:

- відокремлюйте сире м’ясо і морепродукти від інших харчових продуктів;

- для обробки сирих продуктів користуйтеся окремим кухонним приладдям, зокрема ножами і обробними дошками;

- зберігайте продукти у закритому посуді, щоб уникнути контакту між сирими і готовими продуктами.

3. Ретельно готуйте їжу:

ретельно просмажуйте чи проварюйте продукти, особливо м’ясо, яйця і морепродукти;

доводьте страви до кипіння, щоб вони готувалися щонайменше за 70 °С;

сік м’яса чи птиці під час приготування має бути прозорим, а не рожевим;

ретельно підігрівайте приготовану їжу.

4. Зберігайте їжу при безпечній температурі:

- не залишайте приготовану їжу за кімнатної температури більш ніж на 2 години;

- зберігайте приготовані страви гарячими (60 °С) аж до подавання до столу;

- не зберігайте їжу надто довго, навіть у холодильнику;

- не розморожуйте продукти за кімнатної температури.

5. Використовуйте безпечну воду і свіжі продукти:

використовуйте чисту або очищену воду;

обирайте свіжі та незіпсовані продукти;

ретельно мийте овочі й фрукти, особливо якщо вживатимете їх сирими;

не вживайте продукти, у яких закінчився термін придатності.

Віруси чи бактерії можуть потрапити в харчові продукти на будь-якій стадії шляху від виробництва до столу, тому кожен учасник процесу, від виробника до споживача, відіграє роль у запобіганні зараженню їжі.