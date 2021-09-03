Хто з кременчужан завтра сидітиме без світла

Електроенергія буде відсутня з 6 до 19 години
4 вересня з 06.00 до 19.00 у зв'язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:
- вул. Чкалова, пров. Сінний, пр. Приозерний, туп. Проточний;
- вул. Ярмаркова, Кронштадська, Деповська, Військова, Ново-Іванівська, Басейна, Миколи Кучми, Силікатна, пров. Ново-Іванівський, Столярний, Тихий, Силікатний, Редутний;
- вул. Ціолковського, Харківська, Автозаводська, пров. Ціолковського.