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Хто з кременчужан завтра сидітиме без світла

Сьогодні, 15:36 Переглядів: 807

 

Електроенергія буде відсутня з 6 до 19 години

4 вересня з 06.00 до 19.00 у зв'язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:

  • вул. Чкалова, пров. Сінний, пр. Приозерний, туп. Проточний;
  • вул. Ярмаркова, Кронштадська, Деповська, Військова, Ново-Іванівська, Басейна, Миколи Кучми, Силікатна, пров. Ново-Іванівський, Столярний, Тихий, Силікатний, Редутний;
  • вул. Ціолковського, Харківська, Автозаводська, пров. Ціолковського.
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Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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