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Топ новина, Кременчук

Легко отримати рішення суду - важче завоювати любов дитини: у «Стосується кожного» розповіли про дівчинку з Кременчука

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 1 182

 

За рішенням суду вони мали забрати дитину від бабусі, з якою вона прожила майже 4 роки після смерті матері, та передати її батькові. Проте сама дівчинка не бажала йти до батька

4 серпня мешканці багатоповерхівки, що на вул. Мічуріна, усім двором «відбивали» 8-річну дівчинку від судових виконавців. За рішенням суду вони мали забрати дитину від бабусі, з якою вона прожила майже 4 роки після смерті матері, та передати її батькові. Проте сама дівчинка не бажала йти до батька.

«Ні, я не хочу до нього»: продовження історії дівчинки, за яку заступились усім будинком (частина 1)
«Ні, я не хочу до нього»: продовження історії дівчинки, за яку заступились усім будинком (частина 2)

У програмі «Стосується кожного» розглянули конфлікт, який почався ще три роки тому. Від важкої хвороби померла молода жінка - Ірина Ворона, залишивши чоловіка, маленьку донечку та старшого сина від першого шлюбу. Тоді її мати, Антоніна Ворона, і вирішила, що дітям дочки буде краще з нею, ніж із зятем, який із самого почату їй не подобався своїм минулим. Бабуся налаштована рішуче. Незважаючи на рішення суду, вона не збирається віддавати батьку свою онуку. Каже, якщо потрібно - всю країну підніме на захист. Адже саме Віталія вона вважає небезпечним для дітей та винним у смерті дочки. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: дитина ребенок суд отец бабушка
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