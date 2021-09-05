Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Александр Березянский
Зачем бизнесу важно иметь положительную репутацию в сети
Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Александр Березянский
Что нужно и не нужно делать, когда вы попали в скандал: кейс RED BULL
Кременчук, Культура, ТЪ представляет

1635 року Кременчук отримав Маґдебурзьке право

Сьогодні, 08:07 Переглядів: 88

 Донедавна історики вважали, що Кременчук ніколи не отримував Маґдебурзького права

В актах галицького гродського суду за 1647 рік виявили локаційний привілей Кременчука, виданий 1635 року. Про це у своїй науковій праці написав львівський дослідник, кандидат історичних наук Богдан Смерека. Він вивчив та опублікував ще один документ від 1633 р. про надання у пожиттєве володіння «ґрунту» Кременчук майбутньому локатору міста, ротмістру коронного війська Стефанові Руцькому.

- Привілей було укладено у Варшаві 8 січня 1635 року. У ньому король Владислав IV «схвалює» закладення Кременчука ротмістром С. Руцьким і дозволяє «використання мешканцями маґдебурзького права», - йдеться в уривку статті.

Локаційний привілей описує механізм призначення та компетенцію міських урядників. Бурмистр і 7 райців мали призначатися державцем міста після представлення «обраних» міською громадою. Призначався державцем і війт. Магістрат Кременчука отримував право судити мешканців міста у справах «як цивільних, так і кримінальних або смертельних», відповідно до норм маґдебурзького права (у переліку правопорушень згадані в тому числі перелюб, отруєння і чаклунство). Також у його компетенції перебувало встановлення часу торгів у базарні дні. Кременчук отримав право на щотижневі торги (щоп’ятниці) й щорічні ярмарки (двічі на рік – у день Івана Хрестителя та на Стрітення). Також на 20 років жителі Кременчука звільнялися від сплати усіх мит. Оскільки наше місто на той час було прикордонне, то у привілеях згадували про необхідність «до замку збиратися» і захищати його зі зброєю в руках у разі ворожих нападів.

Хоч Кременчук отримав магдебурзьке право, але, швидше за все, воно не було реалізоване. У 1637 році розпочалася боротьба тогочасних магнатів  (Конєцпольських та Вишневецьких) за Кременчук, а Руцький відмовився від своїх прав на місто. Згодом Кременчук перейшов під владу козаків, а з 1667 року, за Андрусівським договором, відійшов до Російської імперії. 

0
Автор: Альона Душенко
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх