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Кременчук, Спорт, Топ-новость

Ювілей для двох команд: «Кремінь» у другому таймі переміг донецький «Олімпік»

Сьогодні, 19:19 Переглядів: 229

 

Кременчуцька команда завоювала перемогу й привітала нападника Галату з Днем народження

Сьогодні, 4 вересня, футбольний клуб «Кремінь» переміг вдома донецький «Олімпік» з рахунком - 2:0. Наші хлопці двічі відзначилися у другому таймі. Цікаво, що це 50 перемога «Кременя» та 40 поразка донеччан у Першій лізі.

Напередодні гри тренерський штаб основної команди завітав на тренування «Кремінь-2». Й 1 вересня частина гравців з молодіжної команди в основі зіграла у товариському матчі. «Синьо-біла» дружина у Головківці (Олександрійського району) перемогла «Олександріяю» U-19 з рахунком - 4:0. Голи на рахунку: Сейтхалілова Сулеймана, Максима Авер'янова, Дениса Галати й Артема Пятибрата. 

«Кремінь» - «Олімпік» - 2:0

Голи: Бойко 64, Мурашов 90+1

«Кремінь»: Мирний, В.Сидоренко, Головко, Орел, Бєлоусов, Панчишин, Сейтхалілов, Бойко, Галоян, Авер’янов, Галата. Запасні: Старченко, Курелєх, Д.Сидоренко, Товкач, Пилипенко, Алізаде, Молько, Мурашов, Бичков, Білоус, Кошман, Навроцький
«Олімпік»: Шеремета, Дмитренко, Білий, Ходуля, Карвацький, Цурупін, Семчук, Гбамбл Бі Нене Жуніор, Глущук, Яловенко, Прядун. Запасні: Рибак, Прокопенко, Шевченко, Новиков, Койдан, Кірієнко, Ходаковський, Ковбаса, Мудрик, Зарічнюк, Літовченко, Стрижак

Наступний матч «Кремінь» зіграє вдома 10 вересня з «Агробізнесом». Початок матчу о 16.30. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Олімпік
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