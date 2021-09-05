Боєць В'ячеслав Андреєв зазнав першої поразки на профіринзі

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 365

Боєць В'ячеслав Андреєв програв (за очками) свій п'ятий поєдинок в професійному боксі. Про це повідомив тренер Олег Скирта. Наразі рекорд В'ячеслава: 5 поєдинків, 4 перемоги, 1 поразка.

Бій відбувся на міжнародному турнірі в Рінгкобінгу (Данія).

- У гостях, з місцевою зіркою, потрібно вигравати за явною перевагою, то є тренерське недопрацювання. Суперник Якуб Бенк був дуже вправний, йому респект. Також щиро дякуємо Silesia Boxing в особі Irek Butowicz за надану можливість вийти на ринг, - зауважив тренер Олег Скирта.