У Кременчуці з'явилася ще одна хокейна команда «Кременчук»

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 440

У Кременчуці створили команду для участі у чемпіонаті Молодіжної хокейної ліги (МХЛ) – МХК «Кременчук», де будуть грати вихованці КДЮСШ «Авангарду» 2002-2005 р.н. Головний тренер – Артем Гниденко, тренери – Денис Ісаєнко та Вадим Селіверстов. Старт чемпіонату МХЛ запланований на початок жовтня, повідомляє сайт ФХУ. Молодіжна кременчуцька команда стане найближчим резервом ХК «Кременчук».

Підопічні Артема Гниденка на ці вихідні вже прийняли участь в турнірі пам’яті Юрія Шундрова у Києві, де зайняли четверте місце серед шести учасників. Команда до останнього претендувала на перемогу в змаганнях, але в вирішальній грі поступилася МХК «Молода Гвардія» 0:3.

Результати інших ігор МХК «Кременчук» на турнірі: Сокіл 2:2, Білий Барс-БВУФК 2:4, Сокіл 0:2, Крижинка 3:1.

Найкращими гравцями МХК «Кременчук» у цих матчах ставали: Коломієць Іван, Рижов Кирило, Сушак Назарій, Громов Даниїл та Княгницький Ельгар.

У сезоні 2021/2022 років у новоствореній Молодіжній хокейній лізі братимуть участь вісім команд. Про це під засідання Ради Федерації повідомив спортивний директор Федерації Юрій Кириченко.

Заявки на участь у змаганні подали київські «Сокіл» та «Крижинка», харківський ЦОП-СДЮСШОР, дніпровський «Придніпровськ», донецька «Молода Гвардія», калуський «Легіон», броварський «Білий Барс – БСФК», а також МХК «Кременчук».

- Завдання Молодіжної хокейної ліги – стати мостом між дитячим та професіональним хокеєм для молодих спортсменів. Саме в цьому змаганні буде готуватися найближчий кадровий резерв для команд майстрів, – заявив Юрій Криченко.

Участь у змаганні братимуть спортсмени 2002-2005 років народження. Також до участі будуть допущені воротарі-громадяни України 2001 року народження.

Зазначимо, що в межах МХЛ будуть діяти обмеження щодо кількості спортсменів 2002 та 2003 років народження, заявлених на окремий матч.

Особливістю проведення Молодіжної хокейної ліги є те, що в змаганні будуть представлені як фарм-клуби команд майстрів, так і окремі хокейні суб’єкти.

Спортсмени команд фарм-клубів зможуть паралельно брати участь в національному чемпіонаті без оформлення додаткових переходів.