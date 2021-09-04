Держпродспоживслужба Полтавщини виявила оголошення про продаж не зареєстрованої вакцини

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Держпродспоживслужба Полтавської області повідомляє на офіційному сайті про виявлену протизаконну вакцину.

На сторінці Facebook, за посиланням розміщено пропозицію щодо реалізації незареєстрованого препарату, вакцина IEPUVAC RHDV 1+2, що містить інактивований вірус геморагічної хвороби кроликів штам RHDV2 128 ГАЄ, RHDV 128 ГАЄ, RHDV1.fb21 128 ГАЄ.

Держпродспоживслужба інформує, що дана вакцина в Україні не зареєстрована.

Відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину» обіг незареєстрованих ветеринарних препаратів в Україні забороняється.

Виробництво, обіг та застосування дозволяється лише за умови їх державної реєстрації. Після прийняття рішення про державну реєстрацію ветеринарний препарат для його обігу та використання в Україні заноситься до реєстру ветеринарних препаратів Держпродспоживслужби.

З переліком зареєстрованих ветеринарних препаратів, які розміщені на вебпорталі Держпродспоживслужби, можна ознайомитись за посиланням.

Також зазначаємо, відповідно до пункту третього статті 67 Закону України «Про ветеринарну медицину» ветеринарні препарати, які перебувають в обігу, мають супроводжуватися повними, чіткими та зрозумілими інструкціями для споживачів з маркуванням українською мовою. Ветеринарні препарати повинні також мати реєстраційний номер, нанесений фарбою, що не стирається, або іншим чином позначений на упаковці.

Держпродспоживслужба застерігає власників тварин від придбання незареєстрованих ветеринарних препаратів, так як вони можуть нашкодити Вашим тваринам.

За даним фактом матеріали передані до Департаменту кіберполіції Національної поліції України та Антимонопольного комітету України для вжиття заходів відповідно до повноважень.