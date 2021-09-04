15 раколовок зняли з браконьєрського улову на Полтавщині

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Під час заборони на вилов раків у водоймі РЛП «Нижньоворсклянський» з браконьєрського лову знято 15 раколовок, - рибоохоронний патруль Полтавщини. Про це повідомляє Полтавський рибоохоронний патруль.

Під час проведення рейду на території Кам’янського водосховища, в межах РЛП «Нижньоворсклянський», рибпатрульні Полтавщини разом з громадським інспектором виявили та зняли з незаконного лову 15 раколовок, загальною довжиною 120 метрів. Подію зафіксовано в районі с. Світлогірське, Кобеляцької ОТГ Полтавської області.

За даним фактом рибоохоронцями оформлено акт безгосподарського майна. Раків, в кількості понад 50 шт повернуто у водойму до природного середовища.

Нагадаємо: на Полтавщині до 30 вересня 2021 року встановлено заборону на вилов раків. Полтавський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.

В Управлінні Держрибагентства у Полтавської області функціонує телефонна «гаряча лінія» за номерами: (067) 329 -29-22 та (067) 329-39-66.