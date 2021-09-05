Велика Британія постачатиме нафту українським проводом Одеса – Кременчук

Оператор системи магістральних нафтопроводів України АТ «Укртранснафта» вперше транспортуватиме британську нафту Flotta Gold до України
«Укртранснафта» вперше транспортує нафту Flotta Gold, яка видобувається біля Оркнейських островів (Шотландія, Велика Британія), йдеться в повідомленні «Укртранснафта».
Зазначається, що компанія вже розпочала прийом сировини до нафтотранспортної системи для подальшого транспортування на Кременчуцький нафтопереробний завод. Flotta Gold йтиме нафтопроводом Одеса – Кременчук.
Завдяки цьому кількість сортів нафти, що транспортувалися нафтопроводами України, зросла до восьми.