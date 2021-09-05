Велика Британія постачатиме нафту українським проводом Одеса – Кременчук

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 454 Коментарів: 1

«Укртранснафта» вперше транспортує нафту Flotta Gold, яка видобувається біля Оркнейських островів (Шотландія, Велика Британія), йдеться в повідомленні «Укртранснафта».

Зазначається, що компанія вже розпочала прийом сировини до нафтотранспортної системи для подальшого транспортування на Кременчуцький нафтопереробний завод. Flotta Gold йтиме нафтопроводом Одеса – Кременчук.

Завдяки цьому кількість сортів нафти, що транспортувалися нафтопроводами України, зросла до восьми.