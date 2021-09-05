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Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

Велика Британія постачатиме нафту українським проводом Одеса – Кременчук

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 454 Коментарів: 1

 

Оператор системи магістральних нафтопроводів України АТ «Укртранснафта» вперше транспортуватиме британську нафту Flotta Gold до України

«Укртранснафта» вперше транспортує нафту Flotta Gold, яка видобувається біля Оркнейських островів (Шотландія, Велика Британія), йдеться в повідомленні «Укртранснафта». 

Зазначається, що компанія вже розпочала прийом сировини до нафтотранспортної системи для подальшого транспортування на Кременчуцький нафтопереробний завод.  Flotta Gold йтиме нафтопроводом Одеса – Кременчук.

Завдяки цьому кількість сортів нафти, що транспортувалися нафтопроводами України, зросла до восьми.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Кременчуцький НПЗ нафта Укртранснафта
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Коментарі: 1

3 453
1
zzzzzz:
Сьогодні, 10:40

Огласите весь список сортов! 


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