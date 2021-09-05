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Надзвичайні новини

Поліція розповіла обставини загибелі водія вантажівки на Вінниччині за участі кременчужанина

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 782

 

У результаті аварії один з водіїв загинув

3-го вересня на автодорозі Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине Вінницької області сталась ДТП за участі вантажного автомобіля та бензовоза. У результаті аварії один з водіїв загинув. 

- За попередньою інформацією слідства, зіткнулись дві вантажівки Volvo, одна з яких перевозила пальне.  Від удару одна з автівок з’їхала з проїзної частини дороги та перекинулась, внаслідок чого відбулось пошкодження цистерни та витік пального, — кажуть у відділі комунікації поліції Вінницької області. На жаль, 50–річний водій вантажівки, житель Чернівецької області, загинув на місці події. Інший кермувальник - 53–річний житель Кременчука з травмами госпіталізований до медичного закладу.

За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено покарання до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ДТП
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