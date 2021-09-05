Поліція розповіла обставини загибелі водія вантажівки на Вінниччині за участі кременчужанина

3-го вересня на автодорозі Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине Вінницької області сталась ДТП за участі вантажного автомобіля та бензовоза. У результаті аварії один з водіїв загинув.
За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено покарання до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.