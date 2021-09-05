История кременчугского миллионера Николая Корецкого, который до сих пор садит картошку

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“Просыпаешься - во дворе джип стоит, в холодильнике - чёрная икра, в баре - Hennessy. Но все это не радует”. Такую фразу мы услышали от нашего собеседника, Николая Корецкого. Он начал свой бизнес, продавая джинсы на Градижском рынке, а теперь руководит собственным заводом. Его называли хохлом в 90-е за украинскую речь, а теперь он стал депутатом. Построил уже несколько церквей и своим хобби называет добрые дела

Николай Корецкий - основатель и директор Завода коммунальной техники Альфатекс, депутат облсовета и миллионер. Свой капитал заработал сам, построив бизнес с нуля. А начиналось все с продажи модных джинсов и свитеров на Градижском рынке… ТЪ расспросил об истории успеха и о том, что помогало выстоять в кризисы.

Скажу откровенно, что продавая джинсы и зарабатывая с них 100 рублей у меня было больше радости, чем от продажи очередного КрАЗа. Куда потратить еще $100-200 тысяч? Когда у человека всё есть, смысл жизни теряется. Просыпаешься - во дворе джип стоит, в холодильнике - чёрная икра, в баре - Hennessy. Но все это не радует.

Николай Корецкий, 52 рода. Директор Завода коммунальной техники Альфатекс. Депутат облсовета.

- С чего вы начинали?

- Мы все - из Советского Союза. Богато никто не жил: 99% жили от зарплаты до зарплаты. Когда мне исполнилось лет 17, просить денег у папы на билеты в кино стало стыдно. Учился в СПТУ №22 и проходил практику на заводе КрАЗ. За станком заработал около тысячи рублей, положил на книжку и ушел в армию. Перед увольнением я служил возле Владимира-Волынского, куда в начале 90-х поляки приезжали продавать джинсы, штаны-мальвина, свитерки. Снял деньги, чтобы скупиться и приехать домой “модным штемпом”. Вместе с сослуживцем из Москвы, армянином, я поехал на рынок, купил штаны в клеточку, свитерок Lасоstе, кроссовки. А тогда из-за начала Карабахской войны армян и азербайджанцев в увольнение не отпускали, а денег у них были мешки. Этот армянин предложил продать купленные вещи азербайджанцам. Но меня, как сына парторга, учили, что спекуляция - это плохо. Он буквально снял с меня эти штаны и свитер. Я за них выручил около 400 рублей: опять купил вещей, осталось еще денег на какие-то футболки. Это был мой первый “бизнес-проект”. Благодаря этому парню я понял, что деньги можно зарабатывать, не только стоя у станка с утра до вечера, но и на продажах. После армии я приехал домой и мне подсказали, что в Градижске есть вещевой рынок, где дорого продают джинсы, свитера. Недолго думая, я продал всё, что на мне было. Занял у матери еще 600 рублей и опять поехал на Западную Украину. Накупил джинсов и рубашек. Так началась моя “спекулятивная жизнь”. Отец очень негодовал, потому что для него это был позор: сын спекулянт! Мне морально было стыдно полгода или год. Но я понимал, что, работая на заводе, получу 300-400 рублей в месяц. А на рынке за выходные я мог заработать 500-600 рублей. Но гены комсомола и коммунизма проявлялись. Я вернулся работать на автозавод. Пять дней работал слесарем по сборке легковых прицепов, а на выходных торговал на рынке или в поездке в поезде с сумками, тюками с товаром. И так без выходных прожил 2-3 года. Это был адский труд. Хорошо, что я был физически здоровым и мог это всё выдержать.

- Как выжили в 90-е: ведь тогда весь бизнес прижимали, заставляли платить дань...

- В нашем городе было около десятка таких бандитских группировок. Ходили на рынках, отбирали товар, избивали продавцов, вынуждали платить дань. Сейчас я осознаю, что Бог, наверное, меня любил. До армии я занимался спортом и ходил в тренажёрный зал: в городе их было всего два. Вернувшись из армии, многих ребят я встретил в “рэкетирах”. Некоторые из них относились ко мне по-доброму. А также у меня был близкий друг, который пользовался в городе большим авторитетом. Он меня оберегал от “наездов”, но при этом никогда не брал с меня ”мзду”. Многие его называли в те времена “Робин Гудом”.

“Первый раз в жизни мы увидели американские деньги”

Торговля на рынке приносила прибыль пару лет. Но ситуация изменилась: продавцов стало больше, а денег у людей в 90-х не стало. Пришлось искать новую нишу для бизнеса.

Один товарищ подсказал, что в поселке Долинская Кировоградской области строится ГОК по переработке окатышей. И на проекте работают болгары, поляки, румыны, которые с удовольствием покупают нашу технику и платят за неё валютой. Мы с другом купили прицеп и продали его болгарам. Они заплатили долларами. Первый раз в жизни мы увидели американские деньги! Долго на них смотрели, крутили: а это точно деньги? Был прицеп, а теперь в руках три бумажки. Пару лет продавали товар в Долинской. Потом Бог послал мне человека, который посоветовал заняться продажей “Жигулей”. Мы с другом продали всё, что у нас было, и купили в Самаре две "шестёрки". Пригнали их в Кременчуг. На рынке кроме нас такие машины никто не продавал. Мы несколько лет торговали “Жигулями”, а затем нам предложили открыть на Центральном рынке свой автосалон.

- Как начали заниматься КрАЗами?

- Как-то мне позвонил армянин, который учил меня продавать джинсы. Ему были нужны КрАЗы. Я даже представить не мог, как можно купить такой большой громоздкий грузовик? Обратился к отцу, который работал на заводе. Он тогда поулыбался: "Зачем тебе ещё КРАЗы?”. В итоге, я продал два грузовика: их отогнали в Москву. Так я начал заниматься продажей КрАЗов: у нас в городе они стояли в каждом дворе, никто не знал, куда их девать. Я продавал их в Москву, а дальше партнеры перепродавали по России. В конце 90-х начался очередной дефолт, завод рухнул, а КрАЗы были еще нужны. Стали искать б/у КрАЗы, ремонтировать, перепродавать. А в 2000 году, когда на заводе сменился собственник, мне предложили работать с предприятием. Завод тогда простаивал. Чтобы его запустить, нужен был заказ на 30 КрАЗов: около 500 тыс долларов. Где взять такие деньги? Одолжил у старших по возрасту друзей, которые уже были большими бизнесменами. Купил КрАЗы. Так началась моя работа с заводом “АвтоКрАЗ”. Мне дали дилерство взамен на обязательства. У меня уже была своя фирма, которая выкупала КрАЗы и продавала их в странах СНГ. Была создана масштабная дилерская сеть: более 40 точек по продаже КрАзов, от Белгорода до Владивостока. Но в 2008 году начался всемирный дефолт. Я продолжал платить за КрАЗы: заплатил за 1000 машин. Со мной рассчитались за 700, а за 300 остались должны. В 2009 году отказались от моих услуг: грубо говоря, кинули. Итоги работы — долг КрАЗа за заранее оплаченные моей фирмой, еще в 2008 году, более 300 автомобилей - около $10 миллионов. Судиться было тяжело. Суд присудил взыскание с завода этих денег. Но сейчас завод-банкрот, на котором не платят людям зарплату...

“Мы строили завод с нуля”

За мою работу на благо завода КрАЗ меня оставили ни с чем. После ”расставания” с КрАЗом, от безысходности, так как у меня была фирма и работники, которым нужно было платить зарплату, мне пришлось обратиться на МАЗ. Я получил дилерство в Украине, России и Казахстане: у меня были выставочные площади, офисы в этих странах, где также работали люди. Но когда началась война на Донбассе, продажа коммерческих автомобилей в Украине умерла. Мне подсказали, что можно участвовать в бюджетных торгах: мы занялись продажей коммунальной техники в Украине через тендер. Мы завозили технику из разных стран. Затем родилась идея самостоятельно заняться производством коммунальной техники. Наняли конструкторов, которые сделали первый мусоровоз с боковой загрузкой, и установили его на автомобиль МАЗ. Так начали производить коммунальную технику: мусоровозы, ассенизаторные машины, автовышки, дорожные комбинированные машины.

- Но после истории с КрАЗом средств на строительство нового завода почти не было...

- Да, когда начинали строительство завода, то практически все средства “зависли” на КрАЗе. Мы начинали строительство завода с нуля. Выпускали технику, продавали ее, постепенно вкладывались в строительство завода. За последние три года построили три новых цеха. Закупили станки, собрали квалифицированный штат конструкторов, технологов, рабочих. Я не могу сказать, что это я построил завод коммунальной техники. Это будет враньё. Мне очень повезло с коллективом: люди во всем помогали и подсказывали, многое брали на свои плечи.

- Как вести бизнес в Украине: когда было легче стартовать - сейчас или тогда?

- Деньги легче зарабатывать, когда человек владеет нужной информацией. Тот, кто владеет информацией, владеет миром. Главное знать, где взять товар или услугу дешевле и продать дороже: неважно, это 90-е или 2021-й.

- Вы используете российские комплектующие на своей технике?

- У нас вообще нет ничего российского. Мы делаем металлическую навеску из украинского металла. Закупаем комплектующие с Италии, Франции, Турции. Разве что шасси с нашим оборудованием можем устанавливать на “Газели”, но это выбор заказчиков, у которых нет денег на более дорогое авто. На сегодня мы являемся дилерами МАЗа, на котором установлены китайские, а не российские двигатели. Также мы дилеры SOCAGE, KLUBB France, XCMG, SHACMAN, HIDROKON, DAYUN.

- Когда вы стали депутатом облсовета, у вас стало больше заказов из бюджета?

- На сегодняшний день я не выиграл ни одного тендера в Полтавской области.



- Почему из бизнеса вы пошли в политику ?

- Многие знакомые мне предлагали пойти в депутаты. Но я аккуратно “съезжал” с этой темы, ибо это было не мое. Но нашлись люди, которые привели аргументы, доказали, что как депутат я смогу принести пользу городу и я должен баллотироваться, чтобы потом не сожалеть об упущенных возможностях. Я решил попробовать. Друзья, знакомые звонили мне, поддерживали, подбивали своих друзей, чтобы те вставали с диванов и шли за меня голосовать. Никто не скажет, что я кому-то дал 500 или 1000 гривень за голос. Я сам был удивлен, когда выяснилось, сколько людей за меня отдали свои голоса. На самом деле, ходить по избирательным участкам - это адский труд. Люди уже устали, депутаты никому не нужны. Они никому не верят.

- Сейчас, когда вы окунулись в политику, у вас есть желание оставаться в облсовете?

- Партия “Батькивщина” по разным причинам не вся вошла в коалицию в облраде. Будучи депутатом, я понял, что все решают только головы фракций. Остальные депутаты, если они не согласны с мнением главы фракции, сразу лишаются мандата. Многие депутаты были шокированы таким подходом: они работали на своих предвыборных участках, обещали избирателям помочь. Но как только выборы закончились, то всем дали понять: "Вы должны гордиться, что вас включили в списки. Но не более того”.

- Не возникает желания сложить мандат?

- На сегодняшний день я отдаю себе отчет, что ничего полезного и хорошего для города не сделал. И понимаю, что ничего не смогу изменить: в облсовете уже сформировалась коалиция, в которую я, по неопытности, не попал. У коалиции есть большинство - более 50 голосов. Грубо говоря, они все “делят” между собой и голосуют “за свое”. Поэтому, несмотря на то, что в облсовете более 20 кременчужан, за год на родной Кременчуг из областного бюджета выделили 0,0 гривень. Как смотреть людям в глаза, я не знаю.

“Мне было уже неинтересно просыпаться по утрам”

- Какие у вас хобби?

- Хочется делать что-то хорошее для людей. Конечно, тяжело переступить через свое “Я”: заработанные деньги логично потратить на отдых. Но лет 20 назад, когда у меня был и дом, и Mercedes, я столкнулся с тем, что мне уже неинтересно просыпаться по утрам. Когда у человека всё есть, смысл жизни теряется. Просыпаешься - во дворе джип стоит, в холодильнике - чёрная икра, в баре - Hennessy. Но все это не радует. Надоедает вся эта прихоть. Один батюшка мне объяснил, что всё это бесовское. "Завтра ты покончишь сам с собой. Бес тебя ведет. Тебе уже ничего не интересно. Следующий шаг - наркотики. А потом пойдешь прыгать с моста". Я долго на него смотрел, чем он бредит. А потом задумался... Он меня сподобил сделать первое доброе дело: сделай добро и ты от этого получишь больше удовольствия, чем от заработанных денег. Я долго не мог переступить через себя: почему я должен заработанные своим горбом деньги кому-то отдавать? Попробовал. Племянники жили тогда в малосемейке. Купил им квартиру. И от этого получил удовольствие. Потихоньку начал делать добрые дела. Не нужно кривить душой: наверное, делать добрые дела легче, когда у тебя есть деньги. Хотя чаще простая улыбка или доброе дело гораздо дороже денег…

- Как занялись строительством церквей?

- Если Бог посылает мне деньги, я считаю нужным строить, помогать. Раньше это называлось отдавать церковную десятину. Лет десять назад пришел ко мне священник и сказал, что в Песчаном нужно достроить церковь. Я долго его ругал: тебе надо, ты и строй. Но так Бог управил, что мы, три товарища, я, Порчирян и КТО?? , достроили эту церковь. А как только ее достроили, случился кризис, но Бог послал идею продавать коммунальную технику. В какой-то момент я уже вошёл во вкус. Стал хитрить и пытаться идти на сделку с Богом: если ты поможешь мне вернуть долги с КрАЗа, то я построю церковь. Наверное, месяц-два я ходил с этой мыслью, а потом открылось откровение: как можно Богу ставить какие-то условия? Сначала сделай, а ему будет видно. Возвели церковь на ул. Советской Армии. На сегодняшний день восстанавливаем храм на Первой Занасыпи, дальше хочу построить храм на Петровке, за новым футбольным полем. Мне нравится оставлять после себя память, чтобы она доставляла людям радость. Многие священники обращаются, просят построить еще храмы. Но я вижу, что люди всё равно в церковь не ходят. У нас верующих менее 1% от населения города. Когда приходишь на службу, в храме максимум 100 человек. Должны больше работать священники, чтобы люди приходили. Но не все могут достучаться до человека, как до меня когда-то достучался батюшка. Священники тоже разные: есть те, которые полностью отдают себя служению Богу. А есть те, кто к этому еще не совсем готов.

Рубрика: Блиц-вопрос

- Вам приходилось драться?

- Я считаю, что сильный человек должен только защищать. Но в Советском Союзе было модно ходить драться район на район, посёлок на поселок. Я вырос на Петровке, учился в СПТУ№ 22. В городе был тренажёрный зал, где все хотели стать “Шварценеггерами”. И товарищи подбили меня поехать драться на Терешковку. Пришли мы на дискотеку: надо было подраться. И тут прибежали здоровые мужики, разогнали нас всех. Все убежали, а я остался один. Дрался, пока мне не дали цепком по голове. Сижу я ночью под забором, кровь идёт. И приходит мысль: что я здесь делаю? Зачем оно надо? Хорошо, что по голове дали, а если б глаз выбили. Потом было еще пару стычек, но без последствий.



- У вас есть какая-то кличка?

- Кличка в городе есть: зовут меня хохлом. В 90-х годах, когда мы начали заниматься бизнесом, я разговаривал на украинском, а мой партнёр - на украинском с “западенским” акцентом: “підемо, будемо, зробимо”... Когда нас видели, говорили: “хохлы пришли КрАЗы куплять”. Но как только мы начали баксами трусить, все быстро стали на украинском с нами разговаривать...В 90-е мы не боялись украинского языка. Мы им гордились, тогда когда все говорили на русском. Сегодня, когда некие патриоты одели вышиванки и шаровары, и давай рассказывать, что они "щирі українці й патріоти", меня это как-то задевает. А где вы были в девяностые? Тогда меня за украинский язык дразнили, называли нехорошими словами.

- Какое у вас любимое авто?

- Не могу сказать, что я фанат машин, брендов, вещей. У меня деревянный крестик на ниточке, не золотой. Перстней нет. И машина в моём понятии - это второй рабочий кабинет. Она должна быть безопасной и не ломаться. Сейчас я езжу на легковом Lexus. Раньше был джип Mercedes, но спина болит на нем ездить. А завтра могу ехать и на УАЗике, если нужно будет.

- Как проводите свободное время?

- Лет десять назад понял, что нужно уделять себе больше внимания, потому что ресурс человека не безграничен. В субботу и воскресенье я не работаю. В субботу могу съездить с друзьями на охоту, футбол, хоккей. В воскресенье заставляю себя встать и идти на службу. Постоял в храме два часа — душа радуется. Уходят дурные помыслы.

- Что может вас заставить заплакать?

- Раньше мог несколько раз в год пустить в храме слезинку, когда на тебя находит отчаяние, и ты понимаешь, что кроме Бога тебя никто не спасёт. Только Бог может послать человека, который поможет исправить ситуацию.

- Что вы читаете?

- Мне нравится читать именно православную христианскую литературу. Первая книга, которую я прочитал - Житие и избранные поучения святителя Иоанна Златоуста. Я когда начал её читать, у меня возникло чувство, как в детстве: книга настолько захватывает, что ты читаешь всю ночь напролет. Эта книга стала для меня откровением. В ней как в учебнике для второго класса все разложено по полочкам: почему ты болеешь, почему по жизни передряги встречаются. Я понимаю, почему заболел коронавирусом и почему такие последствия после болезни. Как только перестаешь делать то, что написано в писании, тебя сразу постигает предостережение. И чем старше становишься, тем более это выражено. Поступил или подумал неправильно, а уже через пару часов у тебя проблема. Бог посылает скорби для того, чтобы человек задумался.

На видео - строительство дома для нашего бойца, Василия Онищенко, у которого трое детей. Со строительством дома бойцу помог Николай Корецкий. Сперва просто деньгами, а когда "коробку" уже "выгнали" под крышу, купил утеплителя на весь дом: его не хватило и стройка могла надолго зависнуть. Помог молча. Без рекламы. Но добрые поступки говорят сами за себя.