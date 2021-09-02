За минулу добу COVID-19 виявили у 96 мешканців Полтавщини

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 286

Зросла кількість нових випадків і по Україні в цілому: хворобу виявили у 2 477 громадян

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за добу 1 вересня на Полтавщині діагностували 96 випадків захворювання на COVID-19.

Одужали 12 жителів області, продовжують лікування 565 людей. Нажаль, в Лубнах зареєстрували 1 летальний випадок.

Географія поширення інфекції:

Полтава – 29032 (+35);

Кременчук – 9506 (+4);

Полтавський район – 3848 (+1);

Горішні Плавні – 3729 (+5);

Миргород – 2996;

Лубни – 2688 (+4);

Лохвицький район – 2188;

Зіньківський район – 1733;

Карлівський район – 1726 (+1);

Глобинський район – 1559 (+3);

Пирятинський район – 1362 (+5);

Новосанжарський район – 1264 (+2);

Кременчуцький район – 1238 (+2);

Хорольський район – 1189 (+2);

Гадяч – 1184 (+2);

Кобеляцький район – 1162 (уточнено);

Шишацький район – 1157;

Диканський район – 1124;

Котелевський район – 1122 (+5);

Решетилівський район – 1061 (+2);

Миргородський район – 1060 (+1);

Гадяцький район – 897 (+2);

Машівський район – 888;

Чутівський район – 813;

Великобагачанський район – 790 (+2);

Лубенський район – 781 (+2);

Оржицький район – 776 (+3);

Козельщинський район – 715 (+9);

Гребінківський район – 648 (+5);

Семенівський район – 634;

Чорнухинський район – 328.

В Україні за минулу добу COVID-19 виявили у 2477 громадян, зокрема, захворіли 179 дітей та 36 медпрацівників. За цей час госпіталізовано 787 осіб, одужало 889. Померло 44 людини.

Здійснено тестувань за добу – 53 715 (зокрема методом ПЛР – 23 522, методом ІФА – 7 954, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 239).

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.