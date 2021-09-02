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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

За минулу добу COVID-19 виявили у 96 мешканців Полтавщини

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 286

 

Зросла кількість нових випадків і по Україні в цілому: хворобу виявили у 2 477 громадян

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за добу 1 вересня на Полтавщині діагностували 96 випадків захворювання на COVID-19.

Одужали 12 жителів області, продовжують лікування 565 людей. Нажаль, в Лубнах зареєстрували 1 летальний випадок.

Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 29032 (+35);

  • Кременчук – 9506 (+4);

  • Полтавський район – 3848 (+1);

  • Горішні Плавні – 3729 (+5);

  • Миргород – 2996;

  • Лубни – 2688 (+4);

  • Лохвицький район – 2188;

  • Зіньківський район – 1733;

  • Карлівський район – 1726 (+1);

  • Глобинський район – 1559 (+3);

  • Пирятинський район – 1362 (+5);

  • Новосанжарський район – 1264 (+2);

  • Кременчуцький район – 1238 (+2);

  • Хорольський район – 1189 (+2);

  • Гадяч – 1184 (+2);

  • Кобеляцький район – 1162 (уточнено);

  • Шишацький район – 1157;

  • Диканський район – 1124;

  • Котелевський район – 1122 (+5);

  • Решетилівський район – 1061 (+2);

  • Миргородський район – 1060 (+1);

  • Гадяцький район – 897 (+2);

  • Машівський район – 888;

  • Чутівський район – 813;

  • Великобагачанський район – 790 (+2);

  • Лубенський район – 781 (+2);

  • Оржицький район – 776 (+3);

  • Козельщинський район – 715 (+9);

  • Гребінківський район – 648 (+5);

  • Семенівський район – 634;

  • Чорнухинський район – 328.

 

В Україні за минулу добу COVID-19 виявили у 2477 громадян, зокрема, захворіли 179 дітей та 36 медпрацівників. За цей час госпіталізовано 787 осіб, одужало 889. Померло 44 людини.

Здійснено тестувань за добу – 53 715 (зокрема методом ПЛР – 23 522, методом ІФА – 7 954, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 239).

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  Києві (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: статистика COVID-19
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