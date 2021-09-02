За минулу добу COVID-19 виявили у 96 мешканців Полтавщини

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за добу 1 вересня на Полтавщині діагностували 96 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 12 жителів області, продовжують лікування 565 людей. Нажаль, в Лубнах зареєстрували 1 летальний випадок.
Географія поширення інфекції:
Полтава – 29032 (+35);
Кременчук – 9506 (+4);
Полтавський район – 3848 (+1);
Горішні Плавні – 3729 (+5);
Миргород – 2996;
Лубни – 2688 (+4);
Лохвицький район – 2188;
Зіньківський район – 1733;
Карлівський район – 1726 (+1);
Глобинський район – 1559 (+3);
Пирятинський район – 1362 (+5);
Новосанжарський район – 1264 (+2);
Кременчуцький район – 1238 (+2);
Хорольський район – 1189 (+2);
Гадяч – 1184 (+2);
Кобеляцький район – 1162 (уточнено);
Шишацький район – 1157;
Диканський район – 1124;
Котелевський район – 1122 (+5);
Решетилівський район – 1061 (+2);
Миргородський район – 1060 (+1);
Гадяцький район – 897 (+2);
Машівський район – 888;
Чутівський район – 813;
Великобагачанський район – 790 (+2);
Лубенський район – 781 (+2);
Оржицький район – 776 (+3);
Козельщинський район – 715 (+9);
Гребінківський район – 648 (+5);
Семенівський район – 634;
Чорнухинський район – 328.
В Україні за минулу добу COVID-19 виявили у 2477 громадян, зокрема, захворіли 179 дітей та 36 медпрацівників. За цей час госпіталізовано 787 осіб, одужало 889. Померло 44 людини.
Здійснено тестувань за добу – 53 715 (зокрема методом ПЛР – 23 522, методом ІФА – 7 954, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 239).
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.