Поліція завершила досудове розслідування про «вибивання» коштів у «общак»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 417 Коментарів: 1

Слідчі скерували до суду обвинувальний акт відносно утриманця, який поширював свій злочинний вплив, перебуваючи в Держустанові «Полтавська установа виконання покарань №23» та його спільника.

Нагадаємо, що йдеться про 34-річного «смотрящого» у СІЗО. Підсудний у справі про скоєння вбивства на замовлення та вимагання коштів, користуючись власним авторитетом у кримінальному середовищі, організував вимагання коштів з інших засуджених для поповнення «общака».

Оперативники встановили, що зловмисник надавав вказівки своїм спільникам – іншим утриманцям установи, координував їхні дії та підбурював продовжувати порушувати закон.

Жертвами вимагання переважно ставали новоприбулі утриманці СІЗО. У разі відмови на них тиснули психологічно або били.

Відомо, що серед спільників «смотрящого» був і 30-річний «авторитет», який також утримується в установі. Він виконував вказівки щодо дотримання злодійських традицій і продовжував їх поширювати.

Тепер «смотрящому» за СІЗО та «авторитетові» слідчі повідомили про підозри:

Дії «смотрящого» кваліфіковані за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) та ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України,

а його спільника - за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини, особам, причетним до вчинення особливо тяжких злочинів загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.