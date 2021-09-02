За ніч нетверезі водії вчинили дві ДТП

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Дві дорожньо-транспортні пригоди вчинили нетверезі водії, повідомляє пресслужба поліції.

В ніч на 2 вересня на проспекті Лесі Українки водій автомобіля Daewoo не вибрав безпечної швидкості, не дотримався дистанції та в'їхав у Renault.

Другий випадок мав місце на перехресті проспекту Свободи та Вадима Пугачова. Водій автомобіля Mazda, рухаючись по шляхопроводу, повертаючи праворуч, виїхав на зустрічну смугу та в'їхав у BMW.

Обидва винуватці ДТП мали ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич Daewoo відмовився від освідування на стан сп’яніння на місці або в медичному закладі в присутності двох свідків. Інший, водій Mazda, спочатку також відмовився, але згодом погодився пройти огляд у медичному закладі. Результат — 2,51 проміле алкоголю в крові, що більш ніж у 12 разів перевищує допустиму норму.

Інспектори склали на всіх керманичів протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.