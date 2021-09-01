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Кременчук, Освіта, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Навчання під час пандемії: носіння масок зробили обов'язковим для учнів та вчителів

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 066 Коментарів: 5

 

Вчителям радять також користуватися захисним щитком

Сьогодні, 1 вересня, діти повертаються за парти - але світ ще не подолав COVID-19, тож під час навчання доведеться дотримуватись карантинних обмежень. Деталі можна дізнатися з Постанови головного санітарного лікаря країни Ігоря Кузіна.

  • При вході до приміщення школи вчителі, учні та їхні батьки мусять вдягати захисні маски. Виключення зробили тільки для тих, хто навчається у 1-4 класах.
  • Під час занять дітям не обов'язково дотримуватися маскового режиму - але маски треба вдягати під час пересування між приміщеннями.
  • Вчителям рекомендують вдягати захисні щитки під час проведення уроків. Щитки призначені для багаторазового використання, тож у МОЗ особливо наголошують на ретельному дезінфікуванні.
1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: навчання карантин школи
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Коментарі: 5

16
dniprow:
Сьогодні, 11:35

В Магазинопт детям можна без масок (или на подбородок)
в Маршрутках тоже 
(уже никто там не контролирует)
А в школу да, обязательно.
шоб детям було чым вытырать пылюку.



Детей с детства приучают к намордникам.
хоть бы до ошейников и поводков не дошло...



16 6
1
EvilCzebyrek:
Сьогодні, 12:10

Цитата: dniprow

В Магазинопт детям можна без масок (или на подбородок)
в Маршрутках тоже 
(уже никто там не контролирует)
А в школу да, обязательно.
шоб детям було чым вытырать пылюку.



Детей с детства приучают к намордникам.
хоть бы до ошейников и поводков не дошло...


Какие намордники , когда вы уже поймете что маски это просто защита , это не тоже самое что носить бронижелет в центре кременечуга в ожидании что на вас нападут , вирус МОЖЕТ быть везде ,у вас слишком плохое сравнение .


5 12
16
dniprow:
Сьогодні, 12:29

Цитата: EvilCzebyrek
Цитата: dniprow

В Магазинопт детям можна без масок (или на подбородок)
в Маршрутках тоже 
(уже никто там не контролирует)
А в школу да, обязательно.
шоб детям було чым вытырать пылюку.



Детей с детства приучают к намордникам.
хоть бы до ошейников и поводков не дошло...


Какие намордники , когда вы уже поймете что маски это просто защита , это не тоже самое что носить бронижелет в центре кременечуга в ожидании что на вас нападут , вирус МОЖЕТ быть везде ,у вас слишком плохое сравнение .

Ребенок по дороге в школу зашел в Магазинопт (там можна на подбородке)
сел в переполненую, набитую маршрутку (при норме стоячих 4 чел, там уже сейчас и водителя без масок ездют)

и одел маску в кишачем от вируса школе..
Угу.. защита...

у вас кстати очень хорошее сравнение
^^это  тоже самое что носить бронижелет в центре кременечуга в ожидании что на вас нападут^^


а у выше перечисленых местах вирус отсутствуе автоматически.



6 4
397
JJAbrams:
Сьогодні, 12:32

Цитата: EvilCzebyrek
Цитата: dniprow

В Магазинопт детям можна без масок (или на подбородок)
в Маршрутках тоже 
(уже никто там не контролирует)
А в школу да, обязательно.
шоб детям було чым вытырать пылюку.



Детей с детства приучают к намордникам.
хоть бы до ошейников и поводков не дошло...


Какие намордники , когда вы уже поймете что маски это просто защита , это не тоже самое что носить бронижелет в центре кременечуга в ожидании что на вас нападут , вирус МОЖЕТ быть везде ,у вас слишком плохое сравнение .

Можете тут ничего не доказывать, на сайте собралось куча антипрививочников. Никакого sars-cov-2 не существует. Это все выдумка правительства, сговор стран, а как начнут ставить вышки 5G то их нужно будет сжечь.

 

Просто следите за дизлайками, там будет подсчет упоротых.

 


7 3
16
dniprow:
Сьогодні, 12:43

 

Можете тут ничего не доказывать, на сайте собралось куча антипрививочников.

 За прививки тут даже и речи не было.
Я вот например за прививки, и считаю это намного качественной борьбой против недуга.

Тут идет речь о тряпочках которые собирают микробы и вирусы,
и находятся в непосредственной близости от слизистых.

Если уже чиновники говорят про маски,
то во всех заведениях должно все соблюдатся одинаково.
менятся через короткое время.
Правильно утилизироватся.
и быть доступным (почти бесплатно)




8 0

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