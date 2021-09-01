Навчання під час пандемії: носіння масок зробили обов'язковим для учнів та вчителів

Вчителям радять також користуватися захисним щитком
Сьогодні, 1 вересня, діти повертаються за парти - але світ ще не подолав COVID-19, тож під час навчання доведеться дотримуватись карантинних обмежень. Деталі можна дізнатися з Постанови головного санітарного лікаря країни Ігоря Кузіна.
- При вході до приміщення школи вчителі, учні та їхні батьки мусять вдягати захисні маски. Виключення зробили тільки для тих, хто навчається у 1-4 класах.
- Під час занять дітям не обов'язково дотримуватися маскового режиму - але маски треба вдягати під час пересування між приміщеннями.
- Вчителям рекомендують вдягати захисні щитки під час проведення уроків. Щитки призначені для багаторазового використання, тож у МОЗ особливо наголошують на ретельному дезінфікуванні.