Навчання під час пандемії: носіння масок зробили обов'язковим для учнів та вчителів

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 066 Коментарів: 5

Сьогодні, 1 вересня, діти повертаються за парти - але світ ще не подолав COVID-19, тож під час навчання доведеться дотримуватись карантинних обмежень. Деталі можна дізнатися з Постанови головного санітарного лікаря країни Ігоря Кузіна.