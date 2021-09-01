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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчужанка Наталія Кобзар завоювала срібло Паралімпійських ігор

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 630

 

Вітаємо нашу спортсменку

Кременчужанка Наталія Кобзар, яка зараз представляє Дніпропетровську область, завоювала срібло на Паралімпійських іграх. Наша спортсменка виборола срібну нагороду в забігу на 400 метрів у класі T37.

21-річна українка була однією з фавориток забігу. Проте китаянка Цзян Феньфен видала надзвичайно потужний старт.

Кобзар практично наздогнала суперницю: в один момент Наталія вирівнялася з Феньфен. Проте Цзян зберегла сили на фінальний ривок і таки вирвала перемогу.

Феньфен та Кобзар залишили далеко позаду всіх інших опоненток. Зокрема, 16-річна українка Аліна Терех посіла 4 місце і програла Феньфен майже 5 секунд.

Легка атлетика, результати:
1. Цзян Феньфен (Китай) – 1:01.36
2. Наталія Кобзар (Україна) – 1:01.47
3. Шеріл Джеймс (ПАР) – 1:03.82

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Автор: Альона Душенко
Теги: паралімпіада легка атлетика біг Наталія Кобзар
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