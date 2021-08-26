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Кременчук

Фотофакт: у Кременчуці дорожники не встигли до дощу

Сьогодні, 16:18 Переглядів: 1 532 Коментарів: 1

 

Довелося працювати і в негоду

Читач надіслав до редакції фото, як на Пивзаводівському шляхопроводі дорожникам довелося працювати в негоду.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: дорожники дощ
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Коментарі: 1

143
Джо:
Сьогодні, 17:30

хорошо, что в дождь срезают асфальт, а не кладут)

 


5 0

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