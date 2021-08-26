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Під Кременчуком фура злетіла в кювет

Сьогодні, 16:24 Переглядів: 1 090

 

Про потерпілих не повідомляють

26 серпня під Кременчуком, на виїзді з Піщаного, фура злетіла в кювет. Про це повідомляють очевидці у спільноті h.kremenchug. Інформації про потерпілих не надходило.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: h.kremenchug
Теги: ДТП
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