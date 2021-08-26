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Кременчук, Україна, Світ

Суму сплачених податків тепер легко дізнатися: в Україні презентували інтерактивну мапу

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 477

 

Наразі інструмент працює в тестовому режимі

Державна податкова служба за сприяння Апарату Ради національної безпеки і оборони України впроваджує Інтерактивну податкову мапу України, повідомляє офіційний вебпотал ДПС України.

Мапа дає змогу в онлайн режимі у будь-який час без звернення до органів ДПС отримувати актуальну податкову інформацію щодо сплачених сум податкових платежів, нарахованих податкових зобов’язань, сум податкового боргу, надміру сплачених сум та суми платежів, які сплачені та будуть нараховані у наступних періодах.

Інформація надається по Україні у розрізі:

  • регіонів;
  • територіальних громад;
  • видів економічної діяльності;
  • податків;
  • видів бюджетів;
  • систем оподаткування;
  • за організаційно-правовими формами;
  • типом платника (фізичні та юридичні особи);
  • статусом платника (великий, середній, малий бізнес та неприбуткові бюджетні установи).

Наступним етапом заплановано реалізувати можливість відображення графіків, показників на звітну дату в порівнянні з попереднім періодом, створення паспортів територіальних громад.

Податкова мапа вже доступна користувачам на вебпорталі ДПС та у відкритій частині Електронного кабінету,  а також за посиланням.

Наразі інтерактивна податкова мапа України працює у тестовому режимі.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: податки інтерактивна мапа
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