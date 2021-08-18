Обмеження на проїзд для пільгових категорій населення в Кременчуці не скасують

В Кременчуці продовжать дію обмежень пільгового проїзду в комунальному транспорті для певних категорій населення.
Під час позачергової сесії міської ради Кременчука депутатка Лариса Гориславець звернулася до колег із запитом від учасника ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, який не має змоги нормально дістатися роботи - адже проїзд в комунальному електротранспорті міста для пільговиків можливий лише з 10.00 до 15.00. Подібних випадків в Кременчуці багато: дотримання карантинних обмежень суттєво ускладнює життя працюючим пенсіонерам, учасникам АТО, чорнобильцям.
На думку міського голови, скасування обмежень на даний момент не на часі, адже тролейбуси перевозять тільки певну кількість осіб одночасно (по кількості сидячих місць).
Депутати запит теж не підтримали, «за» проголосували 6 народних обранців.
Слід зазначити, що пан Малецький давно не користувався громадським транспортом: реалії Кременчука дещо інші, в салони давно вже допускають «стоячих» пасажирів.